Rusia expulsa a tres diplomáticos europeos por acudir a protestas opositoras

Rusia declaró persona non grata a tres diplomáticos de Alemania, Polonia y Suecia por acudir a las protestas antigubernamentales en apoyo del líder opositor Alexéi Navalni, según informó hoy el Ministerio de Exteriores ruso.

"Los diplomáticos que participaron en las acciones ilegales fueron declarados persona non grata en correspondencia con la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas (...). Se les ordenó abandonar lo antes posible el territorio de Rusia", informó Exteriores en un comunicado.



El ministerio de Exteriores convocó a los embajadores de estos tres países para expresar su "protesta" a raíz de la participación de funcionarios de los consulados de Suecia y Polonia en San Petersburgo, y de la Embajada de Alemania en Moscú el pasado 23 de enero.



Asimismo, Exteriores subrayó que se trata de acciones "inadmisibles que no se corresponden con su estatus diplomático". Moscú llamó a los diplomáticos de los tres países europeos a atenerse "estrictamente" a las normas del derecho internacional.



El 23 y 31 de enero pasados decenas de miles de rusos protestaron pacíficamente en diversos lugares de Rusia en apoyo de Navalni.



El líder de la oposición extraparlamentaria rusa fue encarcelado el pasado 17 de enero y condenado el pasado día 2 a una pena real de tres años y medio de cárcel por presunta violación de las condiciones de su pena suspendida, de los cuales deberá cumplir 2 años y 8 meses tras descontar diez meses de arresto domiciliario.



Las protestas no autorizadas fueron violentamente reprimidas por la policía, con un saldo de más de 10.000 detenidos, según la organización independiente OVD-Info.