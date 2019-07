Rusia niega haber violado el espacio aéreo de Corea del Sur

LEA TAMBIÉN

La Fuerza Aérea rusa no violó el espacio aéreo surcoreano sino que sobrevoló aguas neutrales, afirmó este martes 23 de julio del 2019 un comunicado del ministerio ruso de Defensa, desmintiendo una denuncia de Seúl.

“Dos bombarderos Tu-95MS de las fuerzas armadas rusas efectuaron un vuelo planificado sobre aguas neutrales del mar de Japón”, indicó un comunicado del ministerio ruso.



Los surcoreanos no efectuaron ningún “disparo de advertencia” , agregó el comunicado, contradiciendo a Corea del Sur.



Un oficial del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas surcoreanas declaró que las fuerzas de defensa efectuaron disparos de advertencia contra un avión ruso que en dos ocasiones violó el espacio aéreo.



Un caza ruso invadió el espacio aéreo en la costa este de Corea del Sur, que de inmediato hizo despegar aviones de combate que realizaron los disparos de advertencia, añadió la fuente.



El incidente tuvo lugar cerca de las islas Dokdo, llamadas Takeshima por Japón, que reivindica su soberanía y acusa a Corea del Sur de ocuparlas ilegalmente.



Se trata de una “zona de reconocimiento de defensa antiaérea” establecida unilateralmente por Corea del Sur y que no está prevista por el derecho internacional ni reconocida por Rusia, indicó el ministerio ruso de Defensa.



“El itinerario de los aviones Tu-95MS era conforme a las reglas internacionales”, afirmó Rusia, que acusó a dos cazas surcoreanos F-16 de haber “ efectuado maniobras no profesionales cortando la ruta a los bombarderos estratégicos rusos y amenazando su seguridad ” .



“Los pilotos surcoreanos no intentaron entrar en contacto con los tripulantes de los Tu-95MS”, afirmó el comunicado ruso.



“Los caza surcoreanos no efectuaron ningún disparo de advertencia”, agregó el ministerio, aclarando que en el caso contrario “hubiera habido una respuesta”.