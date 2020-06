Rusia y EE.UU. abren negociaciones nucleares, sin muchas esperanzas

LEA TAMBIÉN

Estados Unidos y Rusia reanudaron este lunes 22 de junio del 2020 en Viena las negociaciones sobre el control de armas nucleares, un diálogo amenazado desde el principio por la insistencia de Washington de incluir a China, idea que Pekín rechaza.

Las delegaciones llegaron hacia las 06:30 GMT al Palacio Niederösterreich, en el centro de la capital austríaca, sede de las negociaciones que podrían durar varios días.



El embajador Marshall Billingslea, representante del presidente estadounidense para asuntos de desarme, y el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Riabkov, conversarán sobre el tratado bilateral New Start (Nuevo Start), concluido en 2010 y que expira el 5 de febrero de 2021, justo después del fin del actual mandato de Donald Trump.



El New Start o Start III (Tratado de Reducción de Armas Estratégicas), que se inscribe en el marco del desarme progresivo previsto por el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP, por sus siglas en inglés) de 1968, limita el número de lanzadores misiles nucleares estratégicos a 700 y el número de ojivas nucleares a 1 550.



Rusia pidió que se abrieran negociaciones desde finales de 2019, pero hasta ahora la administración Trump había planteado como condiciones incluir a China en las conversaciones.



“Nuestro mayor problema es la falta de transparencia de China”, dijo el viernes Robert Wood, representante de Estados Unidos en la conferencia de desarme de Ginebra, a la red CBS.



“El arsenal chino se duplicará en los próximos 10 años. Por supuesto, esto nos preocupa mucho”, agregó.



Ojivas nucleares



Por su parte, Riabkov dijo a la agencia Interfax el sábado 20 de junio que “prolongar New Stard sería correcto y lógico, pero el mundo no solo gira en torno a este tratado .



Rusia y Estados Unidos aún poseen más del 90% de las armas nucleares del mundo, según el último informe del Instituto Internacional de Investigación de Paz de Estocolmo (Sipri) .



Washington tiene en 2020 unas 5 800 ojivas nucleares y Moscú cuenta con unas 6 375, al tiempo que China dispone de 320, Francia 290 y el Reino Unido 215, según el Instituto sueco.



China, que considera que su arsenal es mucho más bajo, se niega a participar en negociaciones tripartitas, pero se ha mostrado abierta a discusiones multilaterales.



“Estados Unidos debería reducir drásticamente su stock, lo que crearía las condiciones para que otras potencias nucleares se unan a las conversaciones multilaterales”, tuiteó recientemente el Ministerio de Relaciones Exteriores de China.



Song Zhongping, un experto chino en asuntos de defensa, estima que el nivel ideal para Pekín sería 2 000 ojivas nucleares. “China nunca participará en negociaciones de desarme entre Estados Unidos y Rusia”, dijo a la AFP.



“Excusa cínica”



“El gobierno de Trump no tiene planes de extender el New Start en este momento y busca utilizar el desinterés de China en las negociaciones trilaterales como una excusa cínica” para abandonar el tratado, dijo a AFP Daryl Kimball, director de la organización independiente estadounidense Arms Control Association.



Trump retiró a Estados Unidos de tres acuerdos internacionales de desarme: el acuerdo nuclear iraní, el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio (INF, por sus siglas en inglés) y el Tratado de Cielos Abiertos sobre verificación de movimientos militares y limitación de armas.



Según el analista político ruso Fyodor Loukianov, no hay que “esperar ningún avance” en Viena.



“La administración Trump está renunciando a prácticamente todas las restricciones a los acuerdos anteriores”, dijo a la AFP . “No hay indicios de que este tratado sea una excepción”, añadió.



Shannon Kile, experta del SIPRI, dijo que “la era de los acuerdos bilaterales de control de armas nucleares entre Rusia y Estados Unidos puede estar llegando a su fin”.