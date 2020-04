Rusia y Arabia Saudita dan señales de querer cooperar para estabilizar mercado petrolero

LEA TAMBIÉN

Arabia Saudita y Rusia dijeron el jueves 2 de abril del 2020 que están dispuestos a cooperar para ayudar a estabilizar el mercado petrolero, tras las conversaciones con el Presidente de Estados Unidos sobre la caída de los precios provocada por el fin de un acuerdo para frenar la producción y un colapso de la demanda.

Tras la caída del acuerdo, ambos países se mostraron dispuestos a subir el bombeo, pero el ministro de Energía ruso, Alexander Novak, dijo el jueves que Moscú no tiene planes de elevar su producción porque el mercado ya está sobreabastecido.



Una fuente familiarizada con la posición saudí dijo el jueves que el reino apoyó la cooperación entre los productores para estabilizar el mercado, pero fue el rechazo de Rusia el mes pasado a una propuesta para profundizar los recortes de suministro lo que causó la agitación del mercado.



Los precios internacionales del petróleo se han hundido cerca de 50%, por debajo de 26 dólares el barril, desde que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y otros grandes productores -liderados por Rusia- no consiguieron el mes pasado extender su acuerdo para recortar los suministros.



Donald Trump dijo el miércoles que habló recientemente con los líderes de Rusia y Arabia Saudita y cree que ambos países llegarán a un acuerdo y pondrán fin a su guerra de precios en "pocos días", lo que reduciría la producción. Los precios del crudo se disparaban un 10% el jueves tras los comentarios del mandatario.



Una estabilización del mercado petrolero a través de recortes de producción será difícil en el entorno actual porque la demanda ha disminuido en casi un tercio, lo que muestra que se requerirían reducciones significativas.



Rusia y Arabia Saudita se culparon mutuamente por el colapso de los precios. Riad quería profundizar los recortes debido a las consecuencias del coronavirus, pero Moscú se negó a unirse a nuevas reducciones ya que prefería extender el pacto existente.



En respuesta, Arabia Saudita redujo sus precios de exportación, dijo que elevaría la producción a su capacidad máxima y ha tratado de vender petróleo barato a las refinerías que compran crudo ruso. El suministro saudí alcanzó un récord de más de 12 millones de barriles por día el miércoles.



Datos de la industria revelados el jueves por la agencia Interfax también mostraron que la producción petrolera de Rusia se situó en 11,29 millones de barriles por día (bpd) en marzo, sin cambios respecto al mes anterior.



Novak dijo que Rusia no ha discutido todavía la situación del mercado petrolero con Arabia Saudita, pero que tampoco lo descarta.



El Kremlin afirmó el miércoles que el presidente Vladimir Putin no tiene planes en lo inmediato de sostener un llamado telefónico con los líderes saudíes para hablar del mercado de energía, pero que esas conversaciones podrían gestarse rápidamente de ser necesario.



Putin ha instado a los productores y consumidores de crudo a abordar los desafíos del mercado, mientras que Trump se quejó el miércoles de que el petróleo fuera "más barato que el agua", algo que estaba dañando a la industria.



Los suministros de petróleo de Arabia Saudita subieron el miércoles a un récord de más de 12 millones de barriles por día, de acuerdo a dos fuentes de la industria.