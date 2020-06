Rusia apoya con firmeza a Irán ante las críticas a su programa nuclear

LEA TAMBIÉN

Rusia prometió este martes 16 de junio del 2020 a Irán su más firme apoyo frente a las potencias occidentales, en momentos de gran crispación en las relaciones entre el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y Teherán.

“Hay circunstancias actuales en Viena (sede del OIEA) e ideas de que nuestros amigos occidentales dejan que floten en Nueva York”, donde tiene sede el Consejo de seguridad de la ONU, señaló el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, durante una reunión en Moscú con su homólogo iraní, Mohamad Javad Zarif.



“La situación es preocupante (...) Nos opondremos con firmeza a todo intento de utilizar esta situación para manipular el Consejo de Seguridad y promover un programa antiiraní”, añadió Lavrov, expresándose en inglés.



Por su parte, Zarif añadió que “peligrosos acontecimientos” rodearon al acuerdo nuclear de 2015 firmado con Irán, que se encuentra en proceso de desintegración tras la retirada unilateral de Estados Unidos, en 2018.



El OIEA se encuentra reunido desde el lunes 15 de junio en Viena para discutir, en particular, una propuesta de resolución dirigida hacia la Irán, presentada por Alemania, Francia y Gran Bretaña.



El objetivo del texto es recordarle a este país sus obligaciones de cooperación con el gendarme nuclear, en tanto Teherán ha negado desde hace varios meses el acceso a dos sitios sospechosos de haber albergado en el pasado actividades nucleares no declaradas. Este desacuerdo alimenta las inquietudes sobre el futuro del acuerdo.



“No permitiremos que el OIEA se convierta en una herramienta nefasta para aquellos que quieren destrozar el acuerdo (sobre el programa) nuclear iraní y para quienes se oponen a las organizaciones internacionales”, subrayó Zarif tras la reunión, añadiendo que Irán está cooperando de manera “transparente” con el OIEA.



Por su parte, Lavrov indicó que “inclusive, aunque la administración estadounidense considere que este acuerdo es malo, Washington no tiene derecho a penalizar a Irán”, y acusó a Estados Unidos de “manipular” al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.



Moscú “hará todo lo posible para que nadie pueda destruir este acuerdo”, añadió.



A fines de mayo, Washington puso fin a las derogaciones que autorizaban proyectos nucleares civiles iraníes, último vestigio del acuerdo. Irán se encuentra económicamente asfixiado por las sanciones económicas internacionales patrocinadas por Estados Unidos.