Rusia no descarta enviar más bombarderos estratégicos a Venezuela

El embajador de Rusia en Venezuela, Vladimir Zaemski, no ha descartado que en un futuro cercano su país pueda enviar más aviones bombarderos estratégicos al país sudamericano, tras la polémica por el traslado de dos Tupolev Tu-160 en diciembre.

"Por supuesto que ese tipo de actividades no se descartan en el futuro como parte de la cooperación ruso-venezolana en esta materia, siempre en plena conformidad con las normas internacionales, al igual que en ocasiones anteriores", ha asegurado el embajador ruso en Venezuela este miércoles 26 de diciembre del 2018, en una entrevista concedida a Sputnik.



Durante la visita a Venezuela, que se prolongó del 10 al 14 de diciembre, los aviones militares rusos realizaron un vuelo sobre el mar Caribe y completaron varios vuelos conjuntos con cazas venezolanos.



El embajador Zaemski ha dicho que la polémica por el envío de estos bombarderos la han desatado detractores del presidente venezolano, Nicolás Maduro, como Estados Unidos.



"Los temores respecto a los vuelos conjuntos de Rusia y Venezuela en este país y en el Caribe fueron infundados en vista del carácter transparente de estas actividades, que no tuvieron nada de extraordinario, dado que en el pasado aviones rusos similares habían realizado vuelos al país. Por ejemplo, en 2018 y en 2013", ha asegurado.



El Embajador ruso en Venezuela ha recordado las palabras del ministro de Defensa venezolano, el general Vladimir Padrino López, para subrayar que no hay que temer la presencia de aviones de guerra rusos en el país sudamericano. "Nosotros somos constructores de la paz y no de la guerra", ha añadido.



Los mensajes "alarmistas" al respecto, según Zaemski, los han infundido "aquellos que por alguna razón son reacios a que Rusia y Venezuela sigan desarrollando la cooperación". En este sentido, ha recordado que quienes han mostrado preocupación por la presencia de los bombarderos estratégicos rusos son el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, quien llegó a hablar de la posibilidad de que las aeronaves llevaran a bordo armas nucleares.



"Lo cierto es que esas declaraciones tampoco se tomaron en serio, y la secretaría del Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina las cuestionó oficialmente al informar de la ausencia de casos de violación del Tratado de Tlatelolco en la zona libre de armas nucleares", ha asegurado el responsable diplomático ruso.