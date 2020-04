Ministro de Salud explica la metodología que se aplicará en la nueva presentación de datos

LEA TAMBIÉN

El ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, dio mayores detalles de la metodología que se utilizará en el nuevo cálculo de datos de contagios, fallecimientos y relacionados por covid-19.

El pasado viernes 24 de abril de 2020, se informó que el Ministerio de Salud Pública no emitiría este fin de semana el boletín de actualización de cifras. Esto, debido a que se implementará un "nuevo software que permitirá un ingreso y manejo de datos más ágil y eficiente"



"Está basado en la experiencia que países como China e Italia tuvieron", asegura el Ministro sobre el nuevo cálculo. Esta es una tarea paulatina. Nos vamos a basar en indicadores. Por ejemplo, el testeo de los 221 cantones. Se van a hacer cálculos localizados de la tasa de contagio".



"Estas son proyecciones que nos ayudan a tomar la decisión apropiada. También vamos a calcular el porcentaje de la población que ya se encuentra inmune; es decir, que estuvo expuesta al virus y que ganó en defensas. Vamos a hacer una búsqueda dinámica, precisa de los nuevos positivos. Esto nos permitirá ver cuáles son las poblaciones vulnerables".



"Un escenario en el que no exista riesgo de contagio no es un escenario que en este momento el mundo está discutiendo", comentó, por otra parte, la ministra de Gobierno María Paula Romo.



"Nueva normalidad"



Con respecto a la "nueva normalidad" que se aplicará desde la semana próxima en distintos puntos del país, la Ministra agregó que "vamos a compartir con cada sector y con la población los protocolos para cada una de las áreas y las instrucciones para lo que será la preparación para la próxima semana. Haremos una hoja de ruta para el cambio de etapa".



Con respecto a este aspecto, el presidente Lenín Moreno se pronunció a través de su cuenta de Twitter. "La emergencia no ha terminado. ¡No te equivoques! El 4 de mayo no volvemos a la normalidad. Hay una disminución importante en la atención de emergencias en hospitales. Son buenas noticias, pero no podemos bajar la guardia. ¡Un pequeño rebrote y volvemos a cero!", escribió el Mandatario.

La emergencia no ha terminado. ¡No te equivoques! El 4 de mayo NO volvemos a la normalidad. Hay una disminución importante en la atención de emergencias en hospitales. Son buenas noticias, pero no podemos bajar la guardia. ¡Un pequeño rebrote y volvemos a cero! #QuedateEnCasa pic.twitter.com/PoPdWNshgU — Lenín Moreno (@Lenin) April 25, 2020



Las nuevas medidas incluyen la reactivación de ciertos sectores de la economía. Es este sentido, "estamos hablando para ver la posibilidad de tener testeos en las empresas, para trabajadores y personal administrativo de cada una de ellas", agregó el ministro de Salud.



"En el caso de las instituciones públicas de todo nivel", dijo la ministra Romo, "cada autoridad tendrá la facultad de organizar el trabajo. Es decir, quien se pueda quedar en teletrabajo: teletrabajo. Quien pueda venir a la oficina: oficina. Turnos con diferentes horarios para ir a las oficinas. Turnos con diferentes horarios para ir a las instalaciones".

Infraestructura de salud pública



Romo mencionó también las necesidades de infraestructura de salud que se viven en medio de la emergencia sanitaria. En este sentido, dijo que el hospital de Chone, por ejemplo, se encuentra en un 95% de progreso. "Esta infraestructura hay que terminarla porque podrá ser utilizada en la emergencia, que es una situación que se quedará en el país por meses". }



Atención de emergencias



Tanto en atenciones de emergencia del Ministerio de Salud Pública como del sistema de seguridad social (IESS) existe una tendencia a la baja, según el Gobierno. Así lo aseguró el ministro de Salud, quien mostró gráficos de la atención de Azuay, Guayas, Los Ríos y Manabí, en los cuales se observa una baja en la curva. "Esta baja es menor a lo que se tiene en el IESS, si lo comparamos con establecimientos de Salud Pública".



Solca y atención para cáncer



"Permanentemente nos hemos comunicado (con Solca) para que este servicio, que no puede ser detenido, se lo haga de manera ordenada. Es importante que todos los anticancerígenos se implementen de manera continua. Ningún Solca es un sitio para recibir covid. Ni siquiera los laboratorios que funcionan ahí y que tendrían la capacidad de hacer PCR, no los estamos tomando en cuenta", asegura Zevallos. En el caso del hospital de niños Baca Ortiz, "los niños recibirán y seguirán recibiendo con todas las medidas y atención necesaria el tratamiento que corresponde".



Actividades deportivas al aire libre



La ministra Romo enfatizó que "todavía no están autorizadas las actividades deportivas al aire libre. Estamos trabajando en un plan que la Secretaría del Deporte ha elaborado con base en lo que se ha hecho en otros países para que se pueda autorizar por número de cédula, por horas, en parques, en lugares no concurridos, de manera solitaria. Son varias condiciones que se están analizando, pero de momento no están autorizadas".



Pago de arriendos



El tema de las obligaciones de propietarios y arrendatarios con respecto al pago de arriendos de vivienda, "esto se encuentra ya regulado en la legislación nacional", asegura Romo. Según el proyecto de ley que presentó el presidente Moreno a la Asamblea Nacional, "las personas que paguen un cierto porcentaje de su arriendo no pueden ser desalojadas. Si la ley no pasa en la Asamblea, las normas vigentes para las obligaciones son las que hemos tenido siempre".



Sobre caso de paciente dada por muerta erróneamente



"Espeluznante". Así se refirió el ministro Zevallos sobre un caso reportado por EL COMERCIO, en el cual una paciente de covid-19 fue dada por muerta. Esta familia había recibido, desde hace un mes, las supuestas cenizas de su pariente. Sin embargo, hace pocos días esta recobró la conciencia y le pidió a su familia que la fueran a recoger del hospital.



"Me he comunicado con las autoridades del hospital. Ellos están trabajando en el asunto. Sé que es una señora que tenía una discapacidad. No tengo ningún otro detalle. Prefiero enterarme completamente antes de dar una opinión. Pero estaremos dando información" respecto al caso.