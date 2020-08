Las imágenes de la captura de Abdalá Bucaram no tuvieron por qué ser públicas, dice ministra Romo

LEA TAMBIÉN

“No filmaron policías; aparentemente un camarógrafo de un medio de comunicación hizo estas tomas. La Policía no debió haber permitido su ingreso a un operativo”. Con esas palabras reaccionó la ministra de Gobierno, María Paula Romo, a las críticas de diversos sectores por la filmación del operativo de captura de Abdalá Bucaram, expresidente de Ecuador, este miércoles 12 de agosto del 2020 en Guayaquil.

Esas imágenes muestran a Bucaram semidesnudo, en su cama, rodeado por policías de élite del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), en su residencia la madrugada de este miércoles. El exmandatario fue detenido dentro de la investigación por la muerte del ciudadano israelí Shy Dahan, quien fue hallado sin vida el sábado 8 en la Penitenciaría del Litoral, donde se encontraba internado por la presunta provisión irregular de insumos médicos durante la pandemia a personas como Jacobo Bucaram, hijo del ahora detenido.



“El juez dispone no solamente la detención (de Abdalá Bucaram), sino también el allanamiento (a su casa en Guayaquil). Lo que no era necesario es una cámara de televisión”, dijo Romo en Ecuavisa. “He dirigido una carta al Comandante General de la Policía y también al medio de comunicación que transmitió imágenes de la intimidad del detenido, porque era innecesario para cumplir con la orden judicial. Si permitimos que caiga en este debate mediático-político nos distrae del tema de fondo”.

En el oficio remitido al comandante de la Policía, Patricio Carrillo, Romo pidió que, si algún miembro de la entidad uniformada permitió la toma de las imágenes o el ingreso de las cámaras ajenas a las instituciones estatales, se haga un “fuerte llamado” de atención y se advierta que una actuación así no debe repetirse.



Romo expresó preocupación por la transmisión de las imágenes. “La Policía, en este y otros operativos, actúa bajo el marco del profesionalismo y seriedad que su función ordena, al margen de cualquier exposición mediática que esos acontecimientos pudieran suscitar”, señaló Romo.

La Ministra pidió “mantener esa misma línea para la cobertura de una caso tan importante y sensible para el país y así evitar que estos asuntos distraigan la atención del tema de fondo: investigar la posible comisión de delitos”.



Alfredo Arboleda, abogado del exmandatario, también criticó el accionar de la Policía durante el allanamiento del domicilio de su cliente. En su cuenta de Twitter, el jurista dijo que no era necesario que la Policía apunte con armas al exjefe de estado.



“Que el odio no ciegue lo que está ocurriendo, ¿acaso era necesario ponerle una metralleta en la cara al ex presidente? ¿Porque razón entran rompiendo puertas? Cuando hoy es la persona más vigilada del Ecuador”, publicó.

Otros juristas como Pablo Encalada también se han referido a estos hechos. Para él, el accionar de la Policía es “innecesaria”. Esto debido a que el expresidente ya tiene medidas sustitutivas como el grillete electrónico.



“Es un exceso de operativo y de exponer al sospechoso. No creo que esto genere una nulidad del proceso. Pero al parecer sí fue un show mediático”, indicó.

Por otra parte, el jurista Wilson Velasteguí opina que no se ha vulnerado ningún derecho del procesado. Él, en cambio, afirma que la grabación del operativo da cuenta de “la transparencia en la acción policial y fiscal”.