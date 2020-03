'A ninguna hora del día, ningún ciudadano está autorizado a salir de su casa', anuncia la ministra Romo

LEA TAMBIÉN

“A ninguna hora del día, ningún ciudadano está autorizado a salir de su casa”. Así lo anunció la ministra de Gobierno, María Paula Romo, la tarde de este miércoles 25 de marzo del 2020, para contener la propagación del coronavirus covid-19 que hasta las 10:00 ha dejado 28 fallecidos y 1 173 personas contagiadas en Ecuador, según el Comité de Operaciones de Emergencia (COE).

Desde este miércoles, Ecuador cumple un toque de queda de quince horas, entre las 14:00 y las 05:00, que contempla la participación de las Fuerzas Armadas para el cumplimiento de la prohibición de circulación. Sin embargo, la ministra Romo puntualizó que los ciudadanos no pueden salir “a ninguna hora del día”.



“La única autorización (de circulación) que tenemos es para actividades excepcionales: aquellas personas que trabajan o trabajamos en sectores que no pueden suspenderse, en salud, seguridad, provisión de alimentación, sectores estratégicos, cadena productiva o cadena de exportación”, dijo Romo.

“Pero el resto del país no puede salir a ninguna hora. ¡A ninguna hora! Esa restricción se hace desde hoy más grave, más fuerte, más radical, empezando a las dos de la tarde, todos los días, hasta las cinco de la mañana, hasta próximo aviso”, con el toque de queda, enfatizó la Ministra de Gobierno.



El Alto Mando Militar emitió un mensaje la víspera, tras la decisión del presidente de Ecuador, Lenín Moreno, de ampliar el horario del toque de queda. “Seremos estrictos en el cumplimento de nuestra misión, quédate en casa”, señaló el general Luis Lara, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.



“Quiero exhortar a todos los ecuatorianos y en especial a los del Guayas al acatamiento de las disposiciones contenidas en el Decreto de estado de excepción en cuando a la restricción de movilidad así como también al cumplimento de todas las recomendaciones efectuadas por las autoridades de salud manteniéndonos en casa junto a nuestras familias, protegiendo a nuestros seres queridos, a la comunidad donde vivimos y a todo nuestro Ecuador”, dijo el general Lara.



La mañana de este miércoles 25, la directora del Servicio de Gestión de Riesgos, María Alexandra Ocles, informó que las provincias de Guayas y de Pichincha el coronavirus ya es comunitario. Guayas registra 859 personas contagiadas, Pichincha tiene 99.



El presidente Moreno anunció que habrá multa, sanción y cárcel para quienes no acaten el toque de queda en Ecuador. La primera vez será una multa de USD 100, la multa por reincidencia será un salario básico y si una persona vuelve a violar el toque de queda por tercera vez, entonces será detenida y sentenciada.



Romo señaló que la multa económica “está regulada en la Ley Orgánica de Salud” y “se empezará a aplicar desde el toque de queda de esta tarde”. Y que el castigo con cárcel, a la tercera vez, está contemplado en el Código Orgánico Integral Penal como “incumplimiento de orden legítima de autoridad competente, que tiene una pena de uno a tres años de cárcel”.



“Esta pandemia tiene mucho que ver con la movilización, con la cercanía de las personas. Por eso, la principal receta, la principal instrucción es aislamiento y distancia”.



¿Cómo se abastecerá la gente?



“Quien tenga que salir para comprar lo necesario para abastecerse de víveres, ojalá lo pueda hacer con la boca cubierta, con una mascarilla, con un cubrebocas”, dijo Romo este miércoles 25 de marzo.



“Cuidemos mucho a las personas ancianas; no deberían salir de casa; deberían tener las mayores precauciones. Si nos movemos, el virus se mueve con nosotros. Si nos movemos, la cantidad de personas contagiadas va a ser más alta. Y si tenemos más personas contagiadas, las personas graves podrían no encontrar una cama, podrían no encontrar atención médica suficiente. Lo estamos viendo en otros países, debemos aprender de esas experiencias”, señaló la Ministra.



“Muchas gracias a quienes siguen trabajando, a quienes están trabajando en la primera línea, en la salud, en la alimentación, en la seguridad, en los servicios públicos, en los servicios financieros, en todo lo que mantiene al país funcionando, aunque sea al mínimo como lo vamos a requerir por los próximos días, pero superando mientras superamos esta pandemia”, agregó Romo.