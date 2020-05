¿Cómo funcionarán los semáforos rojo, amarillo y verde en junio del 2020?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Luego de una nueva sesión del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional, se establecieron los nuevos parámetros en los que se enmarcará la semaforización desde el 1 junio del 2020, cuando el Ecuador cumplirá 77 días de aislamiento por la pandemia del covid-19. Lo informó la ministra de Gobierno -María Paula Romo- a través de una rueda de prensa virtual, la tarde de este miércoles 27 de mayo del 2020.

Romo indicó que -tras 11 semanas de medidas de aislamiento- el COE decidió aplicar nuevas medidas en el semaforización. "Hemos visto que disminuyeron los contagios y control de casos, decrecimiento de números de fallecidos, se ha fortalecido las capacidades de atención hospitalarias, además del cumplimiento de recomendaciones biosanitarias: el uso de mascarilla, el alcohol, el distanciamiento social y el lavado de manos", indicó.

Romo, además, ratificó el informe de actualización N° 90 -emitido por el COE- que da cuenta del impacto del covid-19 en Ecuador: 38 103 casos confirmados del nuevo coronavirus y 5 419 fallecidos en el contexto de la pandemia: 3 275 por la afectación del nuevo coronavirus y otras 2 144 por sospecha de la enfermedad.



Detalle de los cambios en los parámetros de semáforos:



Semáforo rojo:



- Toque de queda de 18:00 a 05:00.



- Vehículos particulares -incluidas motocicletas- dos días a la semana



- Taxis y transporte mixto par e impar todos los días.



- Transporte urbano con restricción.



- Atención médica se autoriza consultas médicas.



- Transporte interprovincial se mantiene prohibido.



- Movilización autorizada para los profesionales del derecho con su credencial.



- El teletrabajo se mantiene vigente.



Semáforo amarillo:



- Toque de queda de 21:00 a 05:00.



- Vehículos particulares -incluidas motos- par e impar pueden circular de lunes a sábado.



- Circulación de taxis y transporte mixto par e impar todos los días.



- El transporte institucional circulará sin restricción de placas.



- El transporte urbano circulará con el 50% de aforo.



- El transporte interparroquial autorizado.



- El transporte interprovincial entre cantones de provincias colindantes.



- Los restaurantes y cafeterías funcionarán con el 30% de aforo.



- La priorización de la jornada laboral en modalidad de teletrabajo se mantiene.



- Las empresas están obligadas a expandir un protocolo de bioseguridad, considerando los lineamientos establecidos en la Guía y Plan General para el retorno progresivo a las actividades laborales. No se requerirá su aprobación por parte del COE nacional, provincial o cantonal.



- Tras la solicitud del pedido del COE cantonal, en Quito la jornada presencial del sector público se mantendrá suspendido hasta el 15 de junio.



Uno de los pedidos que el Municipio de Quito planteó al COE ayer, 26 de mayo, para poder pasar al semáforo amarillo fue que la medida del toque de queda rija de 18:00 a 05:00. Sin embargo, Romo indicó que "no es conveniente. Lo conveniente para una ciudad que entra en el color amarillo es tener más horas de funcionamiento".





Semáforo verde:



- Toque de queda de 24:00 a 05:00.



- El 30% de vehículos particulares no podrá circular.



- Taxis y transporte mixto podrán circular.



- El transporte institucional circula sin restricción de placa.



- El transporte urbano funcionará 50% de su aforo, o todos sentados.



- El transporte intercantonal podrá operar entre cantones con el mismo color de semáforo.



- El transporte interprovincial, prohibido a nivel nacional.



- Restaurantes podrán abrir con el 50% de aforo.



- La priorización de la jornada laboral en modalidad de teletrabajo se mantiene.