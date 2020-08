Ministra Romo dice que médicos tendrán ‘última palabra’ para traslado de Abdalá Bucaram a audiencia en Quito

LEA TAMBIÉN

"El expresidente (Abdalá) Bucaram está en el Hospital Abel Gilbert Pontón en Guayaquil; los médicos lo han atendido y son los médicos los que van a tener la última palabra, la autorización para su traslado a Quito, que es la orden judicial que ha recibido la Policía para que pueda ir a la audiencia", informó la ministra de Gobierno, María Paula Romo, al inicio de la tarde de este miércoles 12 de agosto del 2020.

Horas antes, la funcionaria informó que Bucaram había sido detenido en el contexto de la investigación de la muerte del ciudadano israelí Shy Daham, quien se encontraba en la Penitenciaría del Litoral y fue hallado sin vida el sábado 8 de agosto. Sheinman Oren, también israelí, resultó herido en la misma prisión. Ellos vincularon a Jacobo Bucaram, hijo del expresidente, en la presunta venta irregular de insumos médicos en medio de la pandemia.

"Esta investigación que se lleva adelante en la ciudad de Quito es para averiguar cuál era la relación tanto de los municipales (dos agentes de la AMT detenidos este miércoles) con los ciudadanos israelíes como de Bucaram con estos ciudadanos", señaló Romo, entrevistada por el canal Ecuavisa.



"Hemos tenido todas las precauciones sobre el tema de salud", aseguró la ministra Romo esta tarde, en alusión al traslado de Abdalá Bucaram al hospital, horas después de su detención. "No conocemos que se haya confirmado ningún quebranto de salud en particular, pero viajará acompañado de un médico y lo más probable es que lo haga por vía aérea; los médicos han sido consultados sobre este tema y tomaremos la decisión operativa y de salud que garantice que comparezca, que se puede realizar hasta 24 horas después de la detención".



Romo dijo que la orden de detención fue "dictada por un juez que está llevando la causa en la ciudad de Quito", por lo que el exmandatario "tiene la obligación de comparecer en la audiencia". En esta, también estarán los agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) que fueron detenidos.

Sobre el despliegue de efectivos de élite del GIR ejecutado la mañana de este 12 de agosto en la casa de bucaram, donde él se encontraba con grillete electrónico, Romo señaló que el juez no dispuso únicamente la detención, sino también el allanamiento de la vivienda. "Lo que no era necesario es una cámara de televisión", aseguró. Al respecto, la Ministra dirigió una carta a Patricio Carrillo, comandante de la Policía y al canal que emitió las imágenes.



La emisión de las grabaciones del operativo "nos distrae del objetivo de la Policía", sostuvo Romo. La Ministra añadió que la Policía no debía permitir el ingreso del camarógrafo del canal al operativo y que el Comandante ya realizó un llamado de atención por lo sucedido.

Estado de excepción en las cárceles

En su intervención, la ministra Romo también se refirió a la declaratoria de estado de excepción en las cárceles del país y sobre las responsabilidades por los decesos registrados en los últimos días. "Siempre que hay un atentado contra la integridad de una persona privada de la libertad hay responsabilidades", aseguró.



Según Romo, "el problema penitenciario en el Ecuador no es nuevo, no es reciente". Añadió que poner a las Fuerzas Armadas en las cárceles no resolverá el problema "de fondo" que viven los centros de privación de la libertad.



"En el país hay un profundo problema en el sistema penitenciario" que tiene que ver, entre otras cosas, con el diseño, el modelo, el hacinamiento y lo que se ha decretado en el estado de excepción".

Sobre menciones del expresidente Bucaram

María Paula Romo aseguró que las menciones que el presidente Bucarám ha hecho sobre ella son una "estrategia de defensa". Según sus palabras, "los investigados pretenden convertir investigaciones" en actos "personales o políticos".



Aseguró que no mantiene chats con Bucaram, "pero seguramente estoy entre su lista de contactos, porque recibi permanentemente sus comunicaciones... No me he reunido nunca con el señor Bucaram", aseguró, aunque señaló que coincidieron "en este periodo en un evento protocolario".