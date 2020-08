María Paula Romo dice que rumores de renuncia de la vicepresidenta son una 'mentira gigantesca'

LEA TAMBIÉN

El Ejecutivo se tomará los 30 días que le da la ley para pronunciarse sobre el proyecto del Código Orgánico de la Salud (COS) que fue aprobado la semana pasada por la Asamblea, reiteró este 31 de agosto del 2020 la ministra de Gobierno, María Paula Romo.

La funcionaria tachó como una “mentira gigantesca” a rumores en redes sociales de que María Alejandra Muñoz habría condicionado su permanencia en la Vicepresidencia de la República a que este cuerpo legal sea vetado.



“Esas conversaciones no existen (...). No es nueva esta idea de los rumores, de los chismes, de las cosas falsas, de las supuestas primicias”, indicó Romo a Teleamazonas.



El Departamento de Comunicación de la Vicepresidencia, por su lado, explicó también que el secretario de Gabinete, Juan Sebastián Roldán, fue el encargado de dar una respuesta, sin más comentarios.



“La Asamblea lleva 8 años discutiendo el Código de Salud, el Gobierno Nacional se tomará los 30 días que le corresponden para analizarlo. Todo lo demás son especulaciones”, indicó Roldán en Twitter.

El plazo para que el Ejecutivo presente sus observaciones terminará el 27 de septiembre próximo, si se toma en cuenta que la Asamblea le envió el documento el 28 de agosto pasado.



“Hay que revisar lo que dice el Código, no lo que dicen que dice el Código”, apuntó Romo, quien también llamó a que se analice el documento “sin sesgos”.



“Todavía no se ha tomado ninguna decisión y, es más, no hemos tenido ninguna conversación específica al respecto porque hoy están haciendo todavía los equipos técnicos del Ministerio de Salud”, puntualizó.



El Código ha generado múltiples reacciones de varios sectores sociales, activistas, la Iglesia, y políticos como los precandidatos presidenciales Guillermo Lasso y Fabricio Correa que pidieron al Ejecutivo que objete el proyecto. Uno de los nudos críticos tiene que ver con la atención en casos de emergencia obstétrica.