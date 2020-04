María Paula Romo dice que restricción vehicular será más drástica y solo se podrá circular un día por semana

LEA TAMBIÉN

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, informó el viernes 3 de abril del 2020 que habrá cambios para la movilidad vehicular, durante la emergencia sanitaria por el covid-19 en Ecuador. La idea es que pueda circular un día por semana cada auto en función de la placa.

"En las decisiones sobre la restricción y sobre todo con el comportamiento de la población que estamos mirando hay que ser muy cuidadosos. Hemos tomado varias decisiones para restringir, para endurecer las medidas", señaló Romo en entrevista con Ecuavisa.



"A partir de la próxima semana, la restricción de vehículos particulares será todavía más estricta. Hasta el día de hoy los vehículos pueden transitar, según el número final de la placa, dos días cada vehículo. Desde la próxima semana solamente podrá transitar un día por semana cada vehículo; no tendrá una persona o una placa dos días de circulación".



"También aprovecho para decir algo: Aún con mi número de placa, la circulación no es libre, no. Tenemos una restricción total para movilizarnos, todos tenemos que estar en la casa. Los permisos para salir de la casa son excepcionales y vamos a sancionar de manera más estricta el salvoconducto. Tener el salvoconducto no significa que ya puedo circular, significa que voy a poder verificar si es que les mentí a las autoridades. En el salvoconducto dice el motivo de salida de la casa. Si es que no es verificable, si es que no se puede comprobar que ese motivo existe, van a ser sancionados".



Según la Ministra, la medida busca evitar la propagación del covid-19. "Lo que podemos hacer es tener una mejor respuesta desde el lado de no mover el virus. Ninguna decisión va a ser suficiente con indisciplina".

El Gobierno ofrece un informe de cadáveres



"Esto es parte de la realidad", admitió Romo, luego de que la televisora difundiera un video y fotografías de cadáveres acopiados en contenedores en Guayaquil. "Esta es la gravedad del coronavirus, es su capacidad de contagio y el porcentaje de personas que tienen un desenlace fatal aún luego de recibir ayuda médica y muchas personas que no llegan siquiera a los hospitales".



"También a más de esta realidad tan dura, tan estremecedora para las familias, para el país, para el mundo, aparte de esta realidad hay quienes tratan de maximizarla; es la distinción que hacemos desde el punto de vista del Gobierno. Por supuesto que estamos enfrentando una realidad muy dura y que ha sobrepasado la capacidad, no del Gobierno del Ecuador, de los gobiernos del mundo. Más o menos la mitad del planeta está en cuarentena. No se ha podido contener" el virus.



Romo dijo, además, que el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) autorizó la publicación de un boletín de mortalidad en Ecuador, que tendrá el carácter de preliminar.

Según la funcionaria, la medida es parte de la disposición del presidente Lenín Moreno de que se transparenten todas las cifras en la emergencia sanitaria.



"La publicación, muchas veces necesita pasar por varios filtros por los métodos que se utilizan, hemos evitado esos filtros, vamos a dar datos aproximados, con esta indicación que se trata de un informe preliminar", dijo.



El primer boletín se difundirá esta tarde y tendrá como corte el 31 de marzo. Hasta la mañana del 3 de abril del 2020, la pandemia del covid-19 en poco más de un mes ha cobrado la vida de 145 personas, otras 3 368 están infectadas y hay 3 661 casos sospechosos en Ecuador.



Romo dijo que los informes del COE reflejan "un pedazo de la realidad" en medio de la emergencia sanitaria, pero que no incluye la cantidad total de defunciones.