Ecuador tiene represado los resultados de 13 000 pruebas de covid-19 que se irán evacuando

La ministra ,de Gobierno, María Paula Romo, realizó un balance, en cadena nacional sobre la emergencia sanitaria por el covid-19 en el Ecuador, cuando este viernes 17 de abril del 2020 se cumple el primer mes de las medidas adoptadas por el Régimen ante la pandemia.



La funcionaria dijo que en el Ministerio de Salud existen 200 000 pruebas para detectar el nuevo virus. El Instituto Nacional de Investigación para la Salud Pública (Inspi) "tenía 350 pruebas al día con 500 tomas diarias, pero el Estado ha triplicado la capacidad para hacer pruebas", señaló.



En el informe, Romo reconoció que existe un déficit en el número de pruebas de diagnóstico que se pueden aplicar en el país para detectar esta enfermedad.



La secretaria de Estado respondió preguntas de los periodistas Gonzalo Ruiz Álvarez, de Grupo EL COMERCIO y Juan Carlos Calderón, de Plan V.



Romo dijo que la Red Pública de Salud, es decir el Ministerio de Salud (MSP) y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social cuenta actualmente con 200 000 pruebas.

Cuando empieza esta crisis el Ministerio hacia prueba en un solo laboratorio, el Inspi, en Guayaquil, que tenía una capacidad de 350 pruebas por día y el promedio de la cantidad de tomas que se hacen desde los primeros días es de 500 en ese mismo período.



También, los laboratorios privados comienzan a realizar pruebas. ¿Qué ha pasado en los últimos días?, se pregunta la Ministra. Y responde: el Estado ha triplicado su capacidad para hacer pruebas, según Romo.



Pero, esto no ha resuelto el problema que se venía arrastrando el sistema de salud de pruebas represadas de casi un mes. Hasta el momento hay casi 13 000 pruebas retrasadas.



Hoy estas pruebas con los equipos de Quito, Guayaquil, Cuenca y ya está instalado y calibrado el nuevo equipo (Cobas) que tiene una capacidad de realizar 1 400 pruebas diarias. Aún no está funcionando al máximo. Ayer, jueves 16 de abril, se realizaron mil pruebas y se espera que hasta este 18 de abril funcione al máximo.



"Seguimos trabajando para tener más capacidad. Para ello se está calificando a los laboratorios de las universidades públicas y privadas para que realicen las pruebas", recalcó la Ministra.



Romo señaló que las pruebas represadas irán a un tercer laboratorio para que se resuelvan ahí y evacuar solamente las que siguen entrando. "Todavía es muy poco para lo que se necesita, sobre todo para la próxima fase, porque no podemos relajar las medidas de aislamiento sin pruebas", expresó la funcionaria.



El Ministerio de Salud, dijo, tiene previsto diseñar muestras para saber en un determinado espacio qué porcentaje de población ha estado expuesta al virus. “No se va a hacer pruebas a todos los habitantes”, indicó.



En este informe se enfatizó que Ecuador ha contado con la cooperación de Gobiernos internacionales, del sector privado y otros para afrontar esta pandemia. Se han recibido donaciones de trajes de protección, equipos médicos, insumos y otros.



Además, resaltó que hasta ahora el número de camas disponibles en las casas de salud no ha sido sobrepasado. Y que hubo un déficit de alrededor de 2 000 médicos que dejaron de asistir.



Con respecto al manejo de personas fallecidas en Guayas, Romo sostuvo que se ha mejorado en el tiempo de respuesta para recoger los cuerpos. Recordó que al inicio hubo temor sobre posibles contagios de parte de funerarias, médicos forenses y otros.



También comentó que no se conocerá si todas las personas que perdieron la vida en este periodo tenían covid-19, porque no se están haciendo pruebas a todos para conocer las causas reales de su muerte. Se está aplicando un procedimiento para conocer las posibles causas, basados en información de los familiares.



El Gobierno refirió que en los últimos días en Guayas se han registrado menos llamadas al 171 o 911 para alertar posibles problemas respiratorios. También hay una menor presencia de esos pacientes en emergencias.



Con relación a las medidas que se tomarán en las próximas semanas, el Ministerio de Gobierno informó que se mantendrán las restricciones actuales en las 24 provincias al menos durante este mes de abril. Pero se reactivará el sector de la construcción, con proyectos específicos y la entrega de material de papelería a domicilio.



Luego, se prevé que vendrán otras fases en las que se requerirá de la responsabilidad de todos los sectores e individuos.



Romo agregó que pese a la emergencia sanitaria se ha evidenciado que al menos un 50% de las llamadas que se hacen al ECU 911 son falsas. Por esto, en las actuales condiciones en lugar de suspender la línea se optará por aplicar multas de USD 100 que serán cobradas a partir de agosto en la planilla de servicios básicos.



Hasta este 17 de abril, los casos confirmados de covid-19 en Ecuador ascienden a 8 450, según el último reporte del Ministerio de Salud actualizado esta mañana. Según el Gobierno, al momento se registran en total 1 096 fallecimientos en el contexto del covid-19. De estos, 421 fallecidos son por casos confirmados del nuevo coronavirus. 675 restantes son casos con sospecha. Los datos se recopilaron desde el 13 de marzo del 2020, cuando se reportó el primer deceso.