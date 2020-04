‘No hay un escenario de cero riesgo frente al covid-19’, dijo ministra Romo

LEA TAMBIÉN

“No existe un escenario de cero riesgo. Si el riesgo crece y la capacidad hospitalaria se reduce volvemos a las medidas más restrictivas”, dijo la ministra de Gobierno, María Paula Romo, este martes 28 de abril del 2020, en cadena nacional.

La funcionaria se refiere a la decisión de que a partir del 4 de mayo, con unos semáforos, en el Ecuador se empezará a pasar del aislamiento al distanciamiento social, que flexibiliza medidas restrictivas, para laborar en algunos sectores, pese a la amenaza de contagio con el covid-19.



“Más allá de los datos se calcula que hay tres o cuatro asintomáticos por cada persona con síntomas por eso debemos comprender que el virus se encuentra en nuestras ciudades y el riesgo de contagio está ahí. Por eso las precauciones deben ser máximas”, dijo Romo.



Toda epidemia –explicó el viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud, Xavier Solórzano– tiene un periodo de inicio, en el que aumenta el número de casos. “Luego eso se estabiliza y luego desciende el número de casos”. En general –agregó–estos 120 días es donde van a ocurrir la mayor cantidad de casos. El primero fue reportado el 29 de febrero.



“Conociendo esto es que se toman medidas específicas de supresión o mitigación. Supresión es el grado extremo del confinamiento. La mitigación permite algún movimiento de las personas. Pero lo que hay que evitar es esto último, porque el virus no se mueve solo. Nosotros los humanos somos quienes lo diseminamos. Si nosotros intervenimos, contenemos a la población en sus hogares, estamos inmovilizando al virus. La velocidad de contagio baja y con eso disminuimos la cantidad de enfermos”.



La Ministra señaló que en el Ecuador se ha crecido en aproximadamente 65% en cuanto a la capacidad de camas hospitalarias y 65% de unidades de cuidados intensivos. “Mañana les ofreceré la actualización de la cantidad de ventiladores mecánicos que son importantes para personas con síntomas graves”. Además se comprometió a que, desde la próxima semana, se cuente con datos actualizados sobre capacidad hospitalaria diarios o cada dos días.



Eso pese a que según epidemiólogos y científicos es importante contar con esos dos datos, además del número de contagios, para tomar decisiones sobre flexibilización de medidas restrictivas.



Romo y Solórzano también explicaron las razones por las cuales los datos de casos confirmados y descartados nacionales y provinciales no coinciden. Reiteraron que hubo un cambio en la metodología de presentación de estadísticas.



Desde el lunes 27 de abril, en los datos acumulados a nivel nacional se incluyen tanto las pruebas de PCR como las rápidas, precisaron las autoridades. Mientras –dijeron– en los datos por provincia solo se reporta el total de pruebas PCR, que son de diagnóstico.



La ministra Romo señaló que esa diferenciación la están haciendo en otros países como España. “Esto es lo que recomienda la técnica, las estadísticas”, aseguró.



El viceministro Solórzano recordó que el diagnóstico del coronavirus se obtiene con pruebas de biología molecular (PCR). “Lo que hacen es, en tiempo real, una secuencia de reacciones químicas que identifican el material genético del virus”.



Cuando esta prueba da positivo –dijo– es absolutamente claro fidedigno y definitivo que la persona se ha contagiado con el virus y no hay ninguna duda. “Esa es la prueba que a nosotros nos permite identificar el número de casos que estamos reportando”.



Solórzano señaló que el fin de semana se hizo la verificación en terreno de cada uno de los casos reportados desde el inicio de la epidemia. “Logramos limpiar la base de datos y sistematizar de mejor manera”.



Además el Viceministro recordó que se han hecho miles de pruebas rápidas, de dos tipos. “Las antigénicas, que miden la reacción al virus, tienen mayor sensibilidad (eficacia) que las de anticuerpos pero no igualan jamás a la especificidad diagnostica de la PCR”.



“Quédense tranquilos porque los casos reportados en provincias son los reales y efectivos. Son los diagnósticos definitivos del número de personas que hemos logrado identificar al aplicarles la prueba. Ojo, eso no quiere decir que no haya más personas contagiadas porque no todos pueden acceder a la prueba”, dijo Solórzano.



Romo dijo que el cambio de la metodología para la entrega de datos puede generar confusiones “pero es lo correcto desde el punto de vista técnico y médico”. La precisión necesaria es cada vez mayor a nivel provincia y cantón, indicó Romo.