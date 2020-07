¿Qué dice la ministra Romo del pedido del Concejo Metropolitano de ajustar las restricciones en Quito por el covid-19?

LEA TAMBIÉN

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, sostiene que "varios" de los puntos que la mayoría de ediles del Concejo Metropolitano planteó este 14 de julio del 2020 al Comité de Operaciones de Emergencia (COE) para contener la propagación del covid-19 en Quito "ya se encuentran vigentes para la capital".

Entre los pedidos realizados por el Concejo están, por ejemplo, que se amplíe el toque de queda desde las 19:00 hasta las 05:00, que se aplique la ley seca en la ciudad, que se prohíba la realización de reuniones sociales y la utilización de espacios públicos, y que la competencia para emitir y controlar salvoconductos pase a manos del Municipio.



Romo dijo conocer el pedido a través de redes sociales, pero que aún no ha recibido ningún documento oficial. Aseguró que será analizado tan pronto les llegue. Sin embargo, se pronunció sobre algunos de los puntos. Dijo, por ejemplo, que las reuniones sociales están prohibidas para Quito. Que no se pueden hacer reuniones de ningún número de personas, por lo que ese pedido no es necesario hacerlo.



Asimismo, respecto a la restricción del uso del espacio público para parques y otros lugares, la Ministra indicó que esa decisión depende netamente del Municipio. Que al Cabildo le basta una ordenanza para evitar su apertura, por lo que no era necesario elevar al COE nacional ese pedido.



Se refirió al pedido de la aplicación de la ley seca, y aclaró que si bien algunas autoridades hablan de esta medida como la solución a las aglomeraciones, no lo es. “Entiendo que lo que necesitamos no es evitar que las personas consuman alcohol, sino que haya aglomeraciones donde la gente no use mascarillas. La ley seca significa prohibir la venta de alcohol, lo que implica que nadie debe tomar ni comprar licor. Lo que vamos a tener es un mercado ilegal, se lo va a hacer escondido, afuera de la mirada de la autoridad, pero al final del día no estamos atacando el problema”, mencionó.



Se refirió , además, de que el Municipio de Quito cuenta con una ordenanza que le faculta a multar a las personas que consumen licor en el espacio público.



Indicó, también, que en ocasiones anteriores, han analizado el tema de la extensión del toque de queda y de los salvoconductos. Sobre este último, dijo que se ha descartado ya que la circulación de autos no incrementa el contagio. “Estamos restringiendo, y limitando la circulación de los ciudadanos, pero tampoco impedir que los carros circulen va a mitigar el contagio. Lo que debemos lograr es evitar la aglomeración en el transporte público”. Y aclaró que la competencia de los salvoconductos le corresponde al Gobierno Nacional.