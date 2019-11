Ministra Romo: El archivo de la Ley Económica fue un triunfo compartido entre la Conaie, el correísmo y el PSC

LEA TAMBIÉN

Luego de que el presidente de la República, Lenín Moreno, anunciara el envío de un nuevo proyecto de ley económico urgente, enfocado en temas tributarios, algunos ministros de Estado se refirieron a

esta normativa.

Este lunes 18 de noviembre del 2019, María Paula Romo, ministra de Gobierno, ofreció una entrevista en Radio Sucesos. La funcionaria adelantó que el nuevo proyecto de Ley recogerá el debate de la Asamblea,

para “tener un documento democrático”.



Justamente esa fue una de las críticas de los legisladores, pues adujeron que el proyecto de Ley de Crecimiento Económico, que se archivó la tarde del domingo 17 de noviembre, no se elaboró de manera consensuada.



“El país necesita que busquemos y encontremos los caminos. Esperamos un debate más franco. Hoy empezamos un nuevo diálogo para construir un mejor Ecuador, esa es nuestra misión” apuntó Romo.



La Ministra, además, se refirió a la postura de las bancadas legislativas que se opusieron al articulado. “Ciertos grupos rechazaron la Ley solo por ser contrarios al Gobierno, y no decían porqué no estaban de acuerdo con la misma”, indicó.



Romo sostuvo que el archivo de la Ley de Crecimiento Económico fue “un triunfo compartido entre la Conaie, el correísmo y el Partido Social Cristiano (PSC)”.



Los votos de ambas fuerzas, más el respaldo de legisladores de otros movimientos, hicieron que se logren los 70 votos necesarios para archivar la Ley.



La funcionaria, asimismo, abordó el pedido de archivo efectuado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Su presidente, Jaime Vargas, calificó al proyecto como un retroceso “incluso más grande que el Decreto 883”, que liberaba el precio de los combustibles.



“La Conaie se oponía a que paguen más los que más tienen”, mencionó Romo, a la par que resaltó que la Ley no incluía un incremento del IVA.