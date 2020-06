Romo dice que uno de los heridos en la avioneta siniestrada en Perú es Daniel Salcedo

LEA TAMBIÉN

La noche de este 8 de junio del 2020, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, dijo que una de las personas que quedó herida tras el siniestro de una avioneta en Perú es Daniel Salcedo.

Él es investigado por presuntas irregularidades en las compras durante la emergencia sanitaria desatada por el covid-19.



Romo dijo que la Policía de Ecuador trabajó con sus pares de Perú y se obtuvieron registros dactilares de los heridos y del fallecido.



Tras ese trabajo, las autoridades recibieron la confirmación de Criminalística, cuyo personal confirmó la identidad de Salcedo como uno de los heridos.



Por el momento se realizan las gestiones para su entrega al Ecuador.



La avioneta accidentada es de Alfredo Adum. Este Diario consultó a él si conoce o es cercano a Salcedo. Su respuesta fue la siguiente: “Jamás en mi vida”.



Asimismo, el exministro de Abdalá Bucaram aseguró. “Yo con Dalo Bucaram no tengo amistad. Él me botó del partido. No tengo ningún vínculo con él. No conozco quiénes son sus amigos. Mi amistad es con Abdalá Bucaram papá”.



Salcedo también es conocido como amigo personal de Dalo Bucaram. El exlegislador, la noche del 7 de junio, en una rueda de prensa desde EE.UU., se refirió a Eduardo Salcedo. Lo hizo luego de que una periodista le preguntara si se alojaba en una vivienda que Salcedo tiene en Miami.



Bucaram Pulley dijo que se quedaba en la casa de dos amigos y que no podía dar sus nombres porque no estaba autorizado.



Sin embargo, de Salcedo dijo lo siguiente: “Es mi amigo, nunca lo he negado. He dicho que es un empresario, que lo he conocido como un hombre honesto, que me ha respaldado en mi campaña 2017 y que pienso que está siendo perseguido sencillamente por tener amistad conmigo”.