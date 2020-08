Ministra Romo dice que el Gobierno analiza la extensión de la jornada de sufragio en las elecciones del 2021

LEA TAMBIÉN

Extender la jornada de sufragio en una o dos horas, el día de las elecciones, es otra de las propuestas que analiza el Gobierno Nacional para evitar una propagación de contagios por el covid-19. Así lo afirmó la ministra de Gobierno, María Paula Romo, el miércoles 26 de agosto del 2020.

En una entrevista en Radio Platinum, contó que se son varias las medidas que se discuten. Por ejemplo, citó que todas las mesas tengan alcohol en gel y que las personas puedan usar otros esferos. “Pueden parecer pequeños detalles, pero todos hacen parte de la regulación del momento electoral”.



“Estamos discutiendo la posibilidad de incrementar el número de mesas en cada recinto, que sea prohibido que el votante entre acompañado, tenemos la costumbre de ir a votar en familia, eso deberíamos evitarlo. Estamos analizando la posibilidad de que la jornada de sufragio se extienda una o dos horas más”.



Ello se suma a la sugerencia que Romo hizo el 25 de agosto respecto a que se elimine, a propósito de la emergencia sanitaria, la multa y la papeleta de votación como requisitos en trámites.



El objetivo, explicó, es evitar aglomeraciones y riesgos de contagio. “Así, quien prefiera evitar un riesgo de aglomeración estaría en libertad de no asistir”, publicó la funcionaria, quien lidera el Comité de Operaciones de Emergencia (COE).



El miércoles la Ministra defendió las aseveraciones y afirmó que hay un “escenario que no estaba previsto”. Por ello, indicó, el COE y las autoridades electorales trabajan para enfrentar la etapa electoral.



Algunas de las dudas que buscan despejar en el COE están enfocadas sobre la posibilidad o no de hacer visitas multitudinarias, recorridos puerta a puerta, mítines, grandes conciertos en la campaña.



“Hay personas que se han pasado muchos meses en su casa, hay personas que, por enfermedades preexistentes, por sus condiciones de salud, que porque viven con un familiar que tiene este tipo de características han sido extremadamente cuidadosos y es probable que también para este día prefieran no asistir a (votar)”.



Romo agregó que, sin embargo, este conjunto de medidas debe analizarse en el tiempo, pues hay que seguir la evolución de la pandemia y de una vacuna.



Dijo que la intención es no crear polémica, sino buscar un equilibrio entre la salud y la reactivación del país.



“Lo ideal sería que los actores políticos, que los ciudadanos, que las autoridades logremos un acuerdo sobre este tipo de cosas: cómo se va a hacer la campaña, cómo vamos a evitar que el momento electoral dispare los contagios en el país y el debate, insisto, no va a estar exento de polémica”.