Romo: ‘La educación en casa seguirá; se analiza el retorno para ciertos colegios’

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, reaccionó la tarde de este jueves 20 de agosto del 2020 a la controversia generada tras su visita al colegio Alemán Humboldt de Guayaquil, donde anunció en la mañana un plan piloto de retorno progresivo y voluntario a clases.

El plan para aprender en casa seguirá siendo la norma general, explicó Romo en una entrevista para la Radio FM1. “No vamos a retornar a clases presenciales. Eso no está previsto y, probablemente, no sucederá durante varios meses más. En algunos colegios vamos a autorizar planes piloto”, sostuvo.



La alcaldesa de Guayaquil, Cinthya Viteri, ratificó en la mañana que se mantiene la restricción de clases presenciales, de todos los niveles educativos en la ciudad, sean estos planes piloto o permanentes, para salvaguardar la salud de una población vulnerable. Las instituciones que incumplan con dicha disposición serán clausuradas y multadas.

“En ningún caso es un asunto político ni polémico, no se trata de eso. Hay una solicitud de un colegio que podría manejar perfectamente un plan piloto y que se va a analizar este día viernes en el COE (Comité de Operaciones de Emergencia) Nacional”, agregó Romo.



La ministra indicó que en Alemania las clases presenciales se reanudaron en abril y no han tenido contagios. El COE Nacional -dijo- definirá también cuál será la participación que tendrán los COE cantonales en el plan piloto.



“Ninguno de estos planes se va a poder implementar si es que no coincidimos todos, no solo el Gobierno ni el Municipio o la Junta Parroquial, también los padres tienen que tomar una decisión y en ningún lugar va a ser obligatorio”, agregó Romo.



El protocolo de retorno a clases presenciales “para ciertos colegios” incluye además de distanciamiento la prohibición de encender aires acondicionados; la regla será ventanas y puertas abiertas. También se cerrarán por completo bares y comedores. La idea, según Romo, es que pueda asistir menos de un tercio del total de los estudiantes del plantel educativo y que a cada aula acuda menos de la mitad de estudiantes habituales, en unidades que cuenten con los espacios requeridos y realicen las adecuaciones pertinentes.