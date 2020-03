María Paula Romo: 'Se está adecuando un lugar que se convertirá en un campo santo en donde vamos a realizar inhumaciones colectivas'

LEA TAMBIÉN

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, señaló la noche de este domingo 29 de marzo del 2020 que ya está establecido un espacio en el Cementerio Municipal de la Junta de Beneficencia de Guayaquil para realizarse inhumaciones colectivas.

"Se está adecuando el lugar que se convertirá en un campo santo. En este lugar vamos a realizar inhumaciones colectivas, será una tumba junto a la otra para que se pueda cumplir con esta tarea de una manera responsable y de una manera digna", dijo la Ministra en una entrevista con Canal UNO.



Esto se logró gracias a un convenio que fue firmado ayer entre la Prefectura del Guayas, el Municipio de Guayaquil, el Ministerio de Salud y la Junta de Beneficencia. Las tumbas estarán una junto a la otra y tendrán su respectiva identificación para que las personas sepan en donde están sus familiares fallecidos, sean a causa de coronavirus o no.



Además se refirió al drama humano que viven algunas familias del Puerto Principal, ya que sus seres queridos han fallecido en sus hogares y sus cadáveres no han podido ser retirados de sus casas.



"En Guayaquil en circunstancias normales hay un promedio de 64 defunciones por día. Hoy, que las funerarias no están haciendo la recogida de los cadáveres, que tenemos toque de queda, familias enteras en aislamiento y que además tenemos casos sospechosos de coronavirus, esto se ha desbordado en estos últimos días y ha provocado un drama muy lamentable, desde el punto de vista humano", dijo la Ministra.



Además, señaló que ya se ha enviado un "equipo grande" de Criminalística a Guayaquil, "este equipo ha multiplicado la capacidad de hacer la recolección de cadáveres".



Esta recolección estará a cargo de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Comisión de Tránsito del Ecuador, quienes se "han puesto al servicio de la ciudad de Guayaquil para que podamos ayudar en esta tarea y esperamos que ya no tengamos este retraso a partir del día de mañana".



"La cantidad de personal y automóviles que se ha destinado nos permitiría hacer esto de una manera mucho más rápido", reiteró.



Según el reporte oficial, que recoge datos hasta las 17:00 de este domingo 29 de maro, en el Ecuador hay 58 las personas fallecidas por el covid-19, 1 924 casos positivos y 2 869 están bajo sospecha.



En país rige un Estado de excepción y de aislamiento domiciliario masivo y obligatorio, como estrategia para tratar de frenar la expansión de la pandemia en el país.



Entre otras medidas, el Gobierno decretado un toque de queda de quince horas que va desde las 14:00 hasta las 05:00 y rige también una restricción a la circulación de vehículos, de acuerdo con los últimos números de la placa.



Las restricciones exceptúan a vehículos con salvoconducto que cumplen actividades básicas relacionadas con la atención de salud, seguridad, abastecimiento de alimentos, medicamentos, exportaciones y otros.



También se ha regulado el ingreso de personas en horarios permitidos a mercados, supermercados y farmacias.



El pasado 11 de marzo el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, decretó la emergencia sanitaria en todo el país para intentar frenar la expansión del contagio del coronavirus.