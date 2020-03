Romo indicó que seis personas serán sancionadas por violar el cerco epidemiológico

LEA TAMBIÉN

En la rueda de prensa que se hace de manera virtual, la ministra de Gobierno María Paula Romo informó este martes 17 de marzo de 2020 que se detectó la violación del cerco epidemiológico por parte de seis ciudadanos en Ecuador.

Romo aseguró que a las seis personas que violaron el cerco epidemiológico se les hizo partes policiales para que posteriormente sean sancionados penalmente. "Los partes policiales se harán públicos en las próximas horas".



El Gobierno autoriza el rastreo satélite de los teléfonos de las personas que se encuentren en el cerco epidemiológico para asegurarse que no violen la restricción.



Los casos de contagio crecen cada día, las ciudades se encuentran acogiendo la recomendación de quedarse en casa, dijo la ministra.



Romo adelantó que las pruebas del covid-19 que son según los protocolos seguirán siendo gratuitas. Si alguien quiere practicárselas y la ordena un médico del MSP, su precio máximo será de USD 80. Si la prueba es ordenada por un médico privado, el precio máximo será de USD 120.



María Paula Romo detalló las medidas tomadas por el Gobierno:



1. Ha disminuido mucho el flujo de personas movilizándose entre ciudades y provincias.



2. Este martes 17 de marzo a la medianoche se suspende el transporte interprovincial, por vía terrestre o aérea.



3. Ha disminuido mucho la circulación en todas las ciudades del país.



4. El número de casos de contagios crece cada día. Es una realidad y hay que tomar medidas.



5. Vamos a seguir controlando a quienes están en el cerco epidemiológico. Estamos haciendo visitas aleatorias con la Policía Nacional. Tenemos identificadas seis personas que violaron el aislamiento. Estas personas serán procesadas penalmente. Es una falta muy grave



6. Se autoriza el rastreo satélite de las personas que entren en el cero epidemiológico. Vamos a poder saber su ubicación y si se mueven, a través de sus celulares.



7. El toque de queda empieza este martes 17 de marzo a las 21:00.



8. En el caso del sector financiero, no solo funcionan los bancos sino el servicio de traslado de valores. Está abierto el mercado de valores y están funcionando los seguros, al mínimo de su capacidad de atención al público.



9. Mercados, supermercados y farmacias: Pedimos que el límite sea la mitad del aforo autorizado.



10. Para los salvoconductos. La política es restricción de circulación. Salir de la casa debería ser excepcional; no es la regla el salvoconducto. Pueden salir quienes trabajan en sectores autorizados. Pueden salir quienes estén al cuidado de personas con discapacidad. No lleve solo el salvoconducto. Lleve con el salvoconducto un documento que permita probar lo que está diciendo.



"Si mi salvoconducto dice que tengo que cuidar a un adulto mayor, lleve la cédula de la persona para probar. Solo una persona puede salir con el salvoconducto". Si estoy movilizando productos alimenticios. Si el camión está lleno, no necesita una prueba, pero si regreso con el camión vacío, lleve las guías de movilización, el certificado del mercado, las facturas.



11. Alojamiento: Pueden permanecer abiertos los alojamientos que tienen turistas que no pueden salir o personas que están sometidas al aislamiento obligatorio. Esos hoteles siguen abiertos y funcionando.



12. El Ministerio de Salud va a expedir en las próximas horas el tarifario para las pruebas de covid-19. Nadie puede ir directamente a un laboratorio a hacerse la prueba. Esta tiene que ser ordenada por un médico. "Si no tengo los síntomas, estoy desperdiciando la prueba. El momento oportuno para que un médico ordene la prueba es cuando ya presento síntomas".



Si la prueba la ordena un médico del MSP, su precio máximo será de USD 80. Es una prueba biomolecular PCR. Si la prueba es ordenada por un médico privado, el precio máximo será de USD 120. Esto solo en pruebas para personas que quieren salir de la duda.



Las pruebas que son según los protocolos seguirán siendo gratuitas. Si alguien quiere practicárselas, estas son las reglas.



13.Visa humanitaria: El decreto va a ser publicado la tarde del martes 17 de mazro del 2020. El plazo de registro de ciudadanos venezolanos se ampliará por dos meses.



14. Boletos de avión: Richard Martínez está trabajando con las aerolíneas para llegar a una solución. El ministro está trabajando junto a la ministra de Turismo para llegar a una solución que proteja a los usuarios.



15. Hay comunicación permanente con los GAD's. En todos los COE's está trabajando la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME).



16. Ley seca: La Ley seca significa que las personas no pueden comprar alcohol, no significa que no podemos tomar bebidas alcohólicas. "No podemos tener una restricción para cada inconducta de cada persona. Está el toque de queda, la restricción de movilidad. Una ley seca es encargarle al Estado que las personas no tomen. Asumamos la responsabilidad".



16. Camas para terapia intensiva: Según lo que ha sucedido en otros países, el 4% de las personas contagiadas podría llegar a necesitar una cama de terapia intensiva. El resto, el 80 u 85% no necesitan ir a un hospital. Van a pasar su recuperación en casa. Algunos van a ser asintomáticos; van a tener síntomas leves. Y más o menos un 15% van a requerir ir a un hospital.



"Estamos trabajando en que seamos menos personas contagiadas. Si menos personas se contagian, menos personas van a requerir ir a un hospital. Si menos personas requieren ir a un hospital, menos personas van a necesitar ir a terapia intensiva. Estamos trabajando para liberar tantas camas como sea posible y para que estas camas se utilicen de manera prioritaria para coronavirus. Recordemos que podríamos tener pacientes con otro tipo de afecciones que requieran terapia intensiva. Estamos trabajando para preveer que las hospitalizaciones tengan su espacio exclusivo".



Las cosas que no son urgentes en medicina se están postergando. Instalar una capacidad de terapia intensiva es algo que no se puede hacer de un día para el otro. "Lo que sí hemos hecho es la adquisición de ventiladores, ventiladores, máquinas que nos permitirían atender de mejor manera afecciones respiratorias".



17. Prisiones preventivas: Hay una resolución del Consejo de la Judicatura que suspende plazos y términos. Será cada institución la que tenga que expedir una resolución para suspender plazos y términos legales.



Los controles, los temas de seguridad, las emergencias viales, la seguridad pública, la seguridad privada, entre otros no se detiene, todo esto sigue funcionando, aseguró la ministra María Paula Romo.