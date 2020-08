María Paula Romo asegura que traslado de Bucarám a Quito busca 'garantizar que comparezca' en una audiencia 

LEA TAMBIÉN

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, ofreció la tarde de este miércoles 12 de agosto del 2020 una entrevista al canal Ecuavisa. En ella, la Ministra se refirió a la detención del expresidente Abdalá Bucarám que ocurrió por la mañana.

Romo aseguró que serán médicos quienes tengan la última palabra en la autorización del traslado de Bucaram a Quito. La detención, dijo, fue "dictada por un juez que está llevando la causa en la ciudad de Quito", por lo que el exmandatario "tiene la obligación de comparecer en la audiencia". En esta, también estarán los agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito que fueron detenidos.

Para el traslado de Bucaram a Quito, aseguró Romo, "hemos tenido todas las precauciones sobre el tema de salud". Según la Ministra no hay información de que se confirmara un quebranto en la salud del expresidente, quien probablemente llegará a la capital por vía aérea.



Sobre el operativo ejecutado la mañana de este 12 de agosto, Romo explicó que el juez no dispuso únicamente la detención de Bucaram, sino también el allanamiento de la vivienda. "Lo que no era necesario es una cámara de televisión", aseguró. Al respecto, la Ministra dirigió una carta a Patricio Carrillo, comandante de la Policía y al canal que emitió las imágenes.



La emisión de las grabaciones del operativo, "nos distrae del objetivo de la Policía", aseguró Romo. La Ministra añadió que la Policía no debía permitir el ingreso del camarógrafo del canal al operativo y que el Comandate ya realizó un llamado de atención por lo sucedido.