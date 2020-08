María Paula Romo desestima ilegalidades en chats con exlegislador Daniel Mendoza

LEA TAMBIÉN

María Paula Romo aseguró este jueves 27 de agosto del 2020 que no va a abandonar sus tareas en el Ministerio de Gobierno tras la filtración de supuestos chats con el exlegislador Daniel Mendoza. Así lo afirmó durante una entrevista en el programa Al Día.

“Yo voy a permanecer en el Ministerio de Gobierno mientras el presidente me necesite aquí, es una tarea muy grande y yo no la voy a abandonar por duro que sea el momento. Para aquellos que lo han intentado en diferentes circunstancias, creo que todavía me quedan fuerzas suficientes para mostrar que la verdad cae por su propio peso”.



Esta reacción surge un día después de que se conociera información sobre un presunto reparto de hospitales y supuestos chats en el que ella dialoga con el exasambleísta de Manabí, procesado por el delito de delincuencia organizada, relacionado con la construcción del Hospital Básico de Pedernales.



Romo reconoció que habló con el exlegislador, pero dijo que ahí no se evidencia que ella haya participado en el reparto de instituciones. “Si eso es lo más grave que Mendoza puede decir de mí, mi caso va muy bien y queda claro que él es el acusado”.



En uno de los supuestos chats difundidos por medios digitales se lee que Mendoza había sugerido un nombre para la Gobernación de Manabí. Consultada por el periodista Carlos Vera sobre esto, Romo indicó que siempre consulta sobre perfiles a las autoridades locales.



“Por supuesto que estas conversaciones existen, no son conversaciones sobre un delito, sobre una tranza, sobre un toma y daca, no son conversaciones sobre el contrato de Pedernales que es ese el proceso penal en el que se encuentra el señor Mendoza”.



Agregó que con todos los legisladores ha tenido diálogos cordiales, educados y contesta los mensajes y usa stickers para ello. “Eso es lo más grave que revelan esos chats, de ninguna manera hay un delito”.



Romo indicó que el presidente Lenín Moreno “jamás habría permitido” que los términos de una designación sea una especie de un acuerdo delictivo.



Mientras, la audiencia de extracción de información del teléfono de Mendoza se suspendió el 26 de agosto por reclamos de los abogados de los procesados, quienes denunciaban que al mismo tiempo que se daba la extracción de chats y audios de WhatsApp se estaba dando a conocer esa misma información por un medio digital.



Sin embargo, Romo afirmó que en lo jurídico quienes la señalan “saben que no me van a poder acusar de nada porque no he cometido ninguna ilegalidad” y que en materia política tratan de afectar su imagen. “Ahí coinciden otros adversarios, otros enemigos”.