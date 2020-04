Ministra Romo adelantó que esperan que Salud presente cronograma, para procesar y aplicar más pruebas

LEA TAMBIÉN

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, admitió este jueves 16 de abril del 2020, en cadena nacional, que son más o menos 11 000 pruebas, para detectar covid-19, que aún no están procesadas. “Hemos hecho esfuerzos para descongestionar este problema y por ejemplo, todas las unidades del IESS están ya procesando las pruebas en sus propios laboratorios para no darles la mayor carga al Inspi y al Ministerio de Salud”.

Además –señaló– se trabaja con laboratorios de universidades que podrán hacer su propio procesamiento. “Ojalá la máquina Cobas 6800 de la empresa Roche entre lo más pronto en funcionamiento, pero sí, es un problema muy grave este momento la cantidad de pruebas represadas”.



Romo comentó que esperan que el Ministerio de Salud presente una salida, un cronograma “porque sin más pruebas no se pueden tomar las mejores decisiones y vamos a tener que mantener el aislamiento como lo estamos haciendo”.

En el marco de la emergencia sanitaria por el covid-19, comentó, el Ministerio de Salud y el IESS tienen un servicio de entrega a domicilio de recetas de medicamentos que usan pacientes con enfermedades crónicas y catastróficas.



Esto –se realiza– con el objetivo de evitar que una persona que sufre una enfermedad catastrófica o crónica se acerque al hospital, ya que está en el grupo de población de riesgo “y no debería ir a un lugar en donde podría contagiarse”.



En el caso de las atenciones hospitalarias, Romo señaló que la red de salud privada está recibiendo derivaciones para que los hospitales públicos, sobre todo los que se han especializado en atender pacientes covid-19, puedan derivar al resto de la red de salud, los pacientes que tengan otro tipo de afecciones.



La titular de la Cartera de Gobierno dijo que el Ministerio de Finanzas canceló más o menos USD 22 millones a los prestadores privados de salud, antes de iniciar la emergencia, para que estas clínicas tengan los recursos suficientes para seguir funcionando y atendiendo pacientes de todo tipo de especialidad.



“Si es que hay un caso concreto de alguna clínica en particular que no ha recibido su pago agradezco me lo hagan llegar para saber cuál es el motivo”.



Además la Ministra indicó que, en coordinación con las gobernaciones del país, se trabaja en la adecuación de lugares de hospedaje para el personal de salud que decida usarlos y no volver a sus hogares durante la emergencia para no poner en riesgo a su familia.