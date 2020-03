María Paula Romo: 'Después de aplanar la curva, el virus se va a quedar, pero si los contagios no son masivos  es algo que puede manejar el sistema de salud'

LEA TAMBIÉN

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, participó en un conversatorio virtual con representantes de la sociedad civil, la noche de este viernes 20 de marzo de 2020. "En esta fase de la pandemia, ya no solo es un problema de salud. Es un problema de policía, de industria, de transporte, de alimentación" y de varios otros factores, aseguró. Por esta razón, asegura, es crucial la coordinación de los gobiernos locales con el COE Nacional.

La Ministra considera que "la crisis es muy grave. La hemos visto en otros países. No hay motivo para pensar que aquí no va a ser tan grande. Tres meses ya son una ventaja para el aprendizaje. Son tres meses en los que se ha estudiado, se han hecho pruebas. Hay mucha información disponible y con eso vamos a trabajar".



Romo criticó acciones de algunos gobiernos locales en los últimos días. "Tenemos alcaldes que decidieron poner material pétreo y decir: 'Aquí no entra nadie'. Esto es muy grave. Lo entiendo desde la preocupación que tienen los alcaldes porque estamos enfrentándonos a un enemigo invisible. Pero es más grave todavía bloquear una vía, porque necesitamos médicos, ambulancias que no pueden llegar".



Ratificó además la importancia de que se mantenga el transporte público en las distintas locaciones del país. "En la vida práctica, la suspensión del transporte público significa que muchos médicos no pueden llegar a los hospitales". Además de esto, "hay cosas que las ciudades no pueden dejar de hacer", dijo. Entre estas están la recolección de basura, agua potable, energía eléctrica y la salud.



"Queremos conseguir entre el 75 y el 80% de aislamiento. Si lo logramos vamos a tener una curva mucho más lenta de contagio", aseguró. "Después de aplanar la curva, el virus se va a quedar aquí y en todos los países por mucho tiempo. Pero si los contagios no son masivos y simultáneos, es algo que puede manejar el sistema de salud", como fue el caso de la AH1N1.



Frente a la situación del personal que al momento se encuentra laborando, como médicos y miembros de la fuerza pública, Romo aseguró que "tenemos protocolos de seguridad para todas las personas que están trabajando. Para los policías la recomendación es, sobre todo ahora que tenemos contagios comunitarios, que se pongan una mascarilla. No usar las mascarillas que son para médicos. Si todos empezamos a comprar esas mascarillas, empezamos a desabastecer a los médicos. Los guantes no se recomiendan, porque significaría tener que cambiarlos a cada rato. Se recomienda lavarse bien las manos; es más efectivo".



"Para los médicos hay los trajes de bioseguridad, para los que tienen cierto tipo de contacto. Los que están tomando las muestras tienen otro tipo de recomendaciones".



"Es cierto que los médicos y policías también están preocupados por su seguridad", aseveró la Ministra. "Estamos trabajando para garantizar que todos tengan este tipo de seguridades. Le hemos pedido a los municipios que prevean este tipo de equipamiento para quienes recogen la basura, porque también están en riesgo".



Ante las condiciones que viven, con la cuarentena, las personas que se encuentran en situación de calle, Romo aseguró que "tenemos una política diferenciada. Tenemos algunos lugares que se están adecuando para que puedan hacer su aislamiento preventivo".



"Estamos conscientes de que no es suficiente decirles: 'quédense en casa', cuando hay gente que vive del día a día. El Presidente esta noche va a anunciar esta noche una serie de medidas que ya se han tomado para atender a estos sectores. Desarrollaremos un bono de contingencia, que será una transferencia de efectivo".



Pero también hay personas cuyos negocios se van a ver afectados. No van a alcanzar a pagar el arriendo, la nómina. Estamos trabajando para que los impuestos de esas personas se difieran los próximos meses".



"No todas las personas contagiadas necesitan ir a un hospital", dijo Romo, ante una pregunta sobre si los hospitales darán a vasto con el número de contagiados. "No todos van a tener síntomas graves. Se calcula que el 80% de personas que lleguen a contagiarse podrían presentar síntomas leves. El 15% van a necesitar hospitalización y el 5% necesitarán ayuda mecánica para respirar. No es la política en ningún país que todas las personas sean tratadas en un hospital".



Las pruebas para detectar el covid-19, asegura la Ministra, "tienen un protocolo. No cualquier persona que se sienta enferma o angustiada puede hacerse una, porque eso sería desperdiciar recursos. Lo que se hace es ampliar la prueba a quienes tienen síntomas. No podemos hacer pruebas cuando no se presentan síntomas porque podrían dar falsos negativos. Y que la persona se confíe y contagie a otros porque la prueba salió negativa. En el momento en que hay síntomas, un médico tiene que ordenar la prueba. La pueden ordenar médicos públicos o privados".