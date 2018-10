Ministra del Interior y Comandante de Policía deslindan responsabilidades sobre fuga de Alvarado

LEA TAMBIÉN

La ministra del Interior, María Paula Romo, y el comandante de la Policía, Nelson Villegas, deslindaron este lunes 29 de octubre del 2018, sus responsabilidades en torno a la fuga del exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado, procesado por peculado.

Villegas subrayó que a la institución que comanda no le correspondía monitorear de manera directa el grillete electrónico que portaba el exfuncionario, sino al Ministerio de Justicia cuya máxima autoridad encargada Paúl Granda reconoció la semana pasada que más de 240 alertas no habían sido reportadas como correspondía por los funcionarios responsables.



Después de leer la normativa que existe, el Jefe de la Policía recalcó que los uniformados solo pueden actuar de manera "reactiva" en la vigilancia a quienes portan esos dispositivos. De hecho, comentó que en el caso del que portaba Alvarado se generó una alerta el pasado 16 de agosto pero que resultó que fue errónea.



Romo, de su lado, se encargó de responder una por una las inquietudes de asambleístas, principalmente de partidos de oposición, en torno a este hecho. Lo hizo en tono sereno aun cuando Roberto Gómez, de Creo, le pidió que renunciara.



La Ministra del Interior subrayó a la Asamblea que puede certificar que Alvarado Espinel no salió por ningún punto de control migratorio ni vía terrestre ni vía aérea.



Agregó que no se puede descartar ninguna hipótesis relacionada con que el exfuncionario se encuentre en territorio nacional o en otro país.



Tras ratificar que se han generado alertas necesarias a nivel de la Policía Internacional para la localización, la detención y la extradición del exfuncionario, recalcó que "hasta el momento ningún país ha confirmado la entrega de asilo" al prófugo.



Sin embargo, en medio de las intervenciones en el Pleno, el asambleísta Javier Cadena reveló que el 19 de octubre, un día antes de que Alvarado diera a conocer sobre su fuga, uno de los hijos del exsecretario salió por el puente internacional de Rumichaca con rumbo a Venezuela.



Desde la bancada de asambleístas afines al expresidente Rafael Correa, Juan Cárdenas protestó que a Alvarado se refieran como uno de los delincuentes más peligrosos.



"Nosotros no somos mafiosos ni pertenecemos a ningún grupo fuera de la ley", dijo Cárdenas. Mientras, en su curul exhibía un cartel que hacía referencia a Jorge Glas, el exvicepresidente que cumple una sentencia en la cárcel de Latacunga por la trama de corrupción de Odebrecht.



Para mañana martes el Pleno recibirá las comparecencias del secretario de Comunicación, Andrés Michelena, y otros funcionarios. El jueves anterior acudió el ministro Paúl Granda y Rosana Alvarado, quien le antecedió en el cargo, además del fiscal General, Paúl Pérez Reina.