Ministra de Gobierno ratificó que 'las clases no se van a reanudar por un buen tiempo. En Costa será sin asistencia directa'

En la actualización de datos de covid-19 de la mañana de este miércoles 8 de abril del 2020, María Paula Romo, ministra de Gobierno, habló sobre la extensión de la cuarentena y de la aplicación de la semaforización para retomar algunas actividades por provincia. Ella indicó que en una semana más Ecuador habrá cumplido con dos periodos de aislamiento de 14 días.

Esto se lo aplicó, ya que “el periodo de incubación del virus es de 14 días. La próxima semana en Ecuador se cumplirán 28 días de las medidas de aislamiento; o dos periodos como se recomienda. A partir de ese momento el aislamiento se va a extender rigurosamente. En un momento será en todas las provincias, pero luego se evaluará en que lugares se puede flexibilizar determinadas actividades. Vamos a usar un semáforo”.



También dijo que el termino de las medidas no implica que se vuelva a una normalidad como la que había en enero. Hay una nueva normalidad. “Todos cubiertos, todos tapados con cubrebocas o mascarillas en lugares públicos. A la vez medidas de restricción, trabajo en diferentes horarios, cuidados en el transporte público, limpieza y horarios. No espectáculos públicos. Las clases no se van a reanudar por un buen tiempo. En el régimen costa será sin asistencia directa; modalidad virtual”.

Las clases están suspendidas desde el pasado viernes 13 de marzo en el país, tras la circulación de la nueva cepa de coronavirus. Desde ahí se han venido realizando una serie de acciones para que los chicos realicen tareas.



La titular de Gobierno además sostuvo que en Pichincha y su capital Quito “es lo más probable que se extienda el aislamiento porque se convierte en la provincia con el mayor número de casos luego de (Guayas) Guayaquil”.

Médicos rurales en Guayaquil



Romo señaló que se ha examinado las condiciones para que los galenos rurales lleguen a zonas de Guayaquil. Ellos se quedarán en hoteles. Y tendrán las medidas necesarias de seguridad. El Ministerio de Salud, por ejemplo, informó a 99 médicos y enfermeras, que completarán el año de salud rural en agosto, que deberán ir a esta zona.



Sanción penal para quienes tienen covid-19 y salieron del aislamiento



El Gobierno cuenta con herramienta de análisis de datos y de inteligencia artificial que permite, a través de los GPS de los celulares, saber si la persona que dio positivo se movilizó. “Hemos empezado a elaborar informes para que la Fiscalía General del Estado comience con los procesos penales contra estas personas. En un principio podría tener hasta tres años de cárcel. El delito es incumplimiento de orden legítima de la autoridad competente”.



Romo señaló que los agravantes son que se pone en peligro la vida de las personas y de la comunidad.