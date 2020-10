Ministra Romo espera que las Bolsas de Valores presenten propuestas de cambio para evitar la liquidación del Decevale

LEA TAMBIÉN

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, mantuvo una reunión este miércoles 28 de octubre del 2020 en la Gobernación del Guayas, con los representantes de las principales entidades que forman parte del mercado de valores.

El diálogo se dio en el contexto de las investigaciones por una presunta estafa que habría sufrido el Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol), a través de inversiones irregulares.



Romo no precisó detalles de la conversación que se extendió por más de dos horas, pero mencionó que espera que con los recientes cambios de directivas en la Bolsa de Valores de Quito y la Bolsa de Valores de Guayaquil, estas entidades presenten alternativas que reemplacen la propuesta de liquidar el Depósito Centralizado de Valores (Decevale).



La ministra Romo pidió el pasado 21 de octubre a la Superintendencia de Compañías, que liquide el Decevale, pues el ente estaría presuntamente involucrado en las operaciones por las que el Isspol resultó perjudicado en USD 500 millones.



“La Superintendencia tiene la potestad de decidir si liquida a Decevale. Ojalá los cambios en la gerencia de las bolsas de valores en Quito y Guayaquil produzcan cambios grandes en Decevale para encontrar otras soluciones”, dijo este miércoles 28 de octubre en Guayaquil.



La Bolsa de Valores Guayaquil es la principal accionista del Decevale, le sigue la Bolsa de Valores de Quito.



Para Romo no es aceptable la respuesta que dio el Decevale la semana pasada sobre los cuestionamientos en torno a dónde está el dinero que el Isspol entregó en operaciones con las empresas de Jorge Chérrez.



Decevale dijo que nunca custodió los valores invertidos por el Isspol y señaló a su exgerente operativo, Luis Álvarez, quien, supuestamente tomándose el nombre de la entidad, certificó que los papeles estaban bajo custodia.



“Es como si yo voy al banco a retirar los ahorros de toda mi vida y no están. Y el banco me dice que el cajero se estaba llevando la plata y que se escapó a Miami, que yo lo busque”, señaló Romo.



Según la Ministra, no es aceptable que el Decevale de esta respuesta y mencionó que el Isspol es el principal cliente del depósito. “Para empezar, el Decevale debe responder por haber permitido que una sola persona tenga tantas atribuciones y no se hayan dado cuenta que esta persona ayudaba a ocultar el robo del cliente más grande del Decevale”, dijo.



Jorge Andrade, nuevo gerente de la Bolsa de Guayaquil, estuvo presente en la cita. Él reconoció que el mercado bursátil está nervioso por los escándalos que estallaron desde agosto pasado, pero dijo que las operaciones siguen dándose. “El Decevale está operativo y haciendo compensaciones. Las irregularidades tienen que ser corregidas, pero el Decevale no puede liquidarse, es un puntal fundamental y ha cumplido con 124 000 clientes sin que falle nunca una transacción en un solo centavo”.



En la reunión también estuvieron presentes Víctor Anchundia, superintendente de Compañías, Valores y Seguros; Linda Toledo, intendenta de Mercado de Valores; Silvia Solano, interventora de Decevale; Verónica Artola, gerente del Banco Central; el gerente de la Bolsa de Valores de Quito, Jeffry Illingworth, entre otros.