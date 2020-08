Romo: 'Asamblea no me perdona que haya denunciado a uno de los suyos' 

LEA TAMBIÉN

"La Asamblea me ha enviado un mensaje claro el día de ayer: no me perdona que haya investigado, denunciado y detenido a uno de los suyos”. Así reaccionó la ministra de Gobierno, María Paula Romo, tras la resolución del Pleno para que sea removida del cargo.

Romo aseguró hoy, viernes 28 de agosto del 2020, que el presidente Lenín Moreno le ratificó su confianza para que continúe en el puesto que ocupa desde el 8 de septiembre de 2018.



“El Presidente me ha ratificado esta mañana su apoyo, su respaldo y también su sorpresa, su molestia, por esta actuación desde el punto de vista de la Asamblea”, comentó Romo en una rueda de prensa, tras una ceremonia de ascensos de policías, en Guayaquil.



La funcionaria agregó que mientras cuente con la confianza del Primer Mandatario cumplirá con su deber “aunque le estorbe a la Asamblea Nacional o a algunos asambleístas en particular”.



“Con o sin resolución yo ya he enfrentado tres juicios, he comparecido en 36 ocasiones distintas”, acotó, sobre la posibilidad de que sea interpelada en el Parlamento.



En la noche del jueves el Pleno aprobó con 123 votos de todas las fuerzas políticas, incluso del oficialismo, una resolución en la que exige a Moreno que ella sea removida del cargo por las denuncias de supuestos repartos de hospitales.



Sin embargo, Romo replicó que fue ella quien denunció al ahora exlegislador Daniel Mendoza, quien afronta cargos de supuesta delincuencia organizada en el fallido contrato para la construcción del hospital básico de Pedernales.



“Lo volvería a hacer y lo voy a seguir haciendo (denunciar actos de corrupción). Y si esto me gana que los asambleístas el mismo día que destituyen al que está preso, también quisieran que la denunciante sea removida, pues es parte de las consecuencias de hacer mi trabajo”, añadió.



Romo reconoció que intercambió mensajes con Mendoza, pero que no son prueba de ningún reparto. “En ninguno de esos casos se habla de un contrato, de una obra pública, de un hospital”.



La resolución de la Asamblea incluye una censura pública a Mendoza y la reestructuración de la Comisión de Fiscalización de la que formaba parte él y otros asambleístas que enfrentan procesos judiciales.