María Paula Romo confirma que en el 2018 hubo alerta desde Valpacífico sobre irregularidades con operaciones de reporto del Isspol

Nuevos elementos se suman a las investigaciones sobre supuestas irregularidades en torno a los USD 205 millones en operaciones de reporto que el Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol) hizo con la empresa IBCorp, del empresario ecuatoriano Jorge Chérrez.

Se trata de documentos del año 2018 que fueron elaborados por el entonces gerente de Valpacífico, una casa de valores de la Corporación Financiera Nacional (CFN), en donde se alertó a varias autoridades sobre supuestas inconsistencias con las transacciones de reporto, una operación de recompra en la que una entidad financiera vende a un inversor un activo con el compromiso de comprarlo en una fecha determinada a un precio determinado.



Así lo informó la ministra de Gobierno, María Paula Romo, este miércoles 30 de septiembre del 2020, desde el Palacio de Carondelet.



La documentación revela falta de respaldos y claridad sobre qué tipo de valores eran los bonos que se encontraban en custodia de Valpacífico y que habían sido negociados en el Isspol.



“Estoy enviando una carta a Valpacífico para que no quede duda de que nosotros, como Isspol, no tenemos ningún problema con que todos esos documentos se hagan públicos”, manifestó Romo, quien es presidenta del Directorio del Seguro Social de la Policía.



Según el Isspol, entre las irregularidades de esta operación está que los reportos suelen ser operaciones de corto plazo (menos de un año), pero en el caso de los USD 205 millones tenían plazos de más de 400 días. La empresa IBCorp debía recomprar los papeles en los tiempos previstos, pero no cumplió y ya acumula deudas por USD 100 millones, según el Instituto.



El pasado 24 de septiembre, el exgerente de Valpacífico, José Ibáñez, contó a este Diario que las irregularidades sobre las inversiones del Isspol en operaciones de reporto se alertaron a las autoridades desde julio del 2018.



Ibáñez sostuvo que cuando él asumió la gerencia de esa casa de valores, identificó que existían alrededor de USD 200 millones de bonos que supuestamente pertenecían al Isspol y aparecían en las cuentas que Valpacífico tiene en Decevale. “Valpacífico estaba como intermediario de esa operación del Isspol y esos bonos los tenía en Decevale”, dijo.



Con respecto a la información que se espera de la intervención al Depósito Centralizado de Valores (Decevale) -que fue contratado para esta operación como custodio de bonos del Estado, aunque la ley no se lo permite- la Ministra de Gobierno indicó que (ayer) han vuelto a recibir datos contradictorios. Lo que se busca es que el Depósito aclare qué tipo de valores o documentación tiene bajo su custodia.



“(Decevale) ha vuelto hacer un cambio en el portafolio que nos había entregado del Isspol. Ahora, algunos bonos que estaban registrados como Bonos del Estado aparecen con las iniciales de Bonos Globales. Estamos a la espera de información final de Decevale y sobre todo de información que no solo es el portafolio, sino la respuesta a nuestro pedido de que esos títulos sean transferidos a nuestras cuentas”, dijo Romo y agregó que se han hecho gestiones para tener una cuenta en el custodio europeo Euroclear.



A raíz de los acontecimientos, ha surgido un nuevo argumento: que hay un subcustodio contratado, comentó la Ministra. “¿En dónde está ese custodio?”.



Sobre la audiencia de arbitraje y mediación que solicitó Chérrez al Isspol para buscar un mecanismo de pago -y que no se efectuó-, Romo reiteró que el Seguro de la Policía no pidió ni aceptó una mediación.



Otro de los argumentos que ha empezado a esgrimirse, ¿en dónde está este custodio? Es decir, estos bonos, valores, pueden rastrearse, pero si las instituciones no nos dan información clara no podemos tener la trasabilidad que es requisito indispensable para saber claramente lo que ha sucedido. “Primero tienen que estar las cosas claras antes de cualquier nueva conversación”.