En la romería a El Quinche el cansancio fue superado con mucha fe

Las carpas fueron instaladas en las inmediaciones del parque de la iglesia de El Quinche. Estaban sobre el césped, en medio de los árboles, con familias de hasta cuatro personas. En los alrededores había gente descansando sobre esteras, cartones y cobijas. Otros se acostaron en las bancas de la plaza central mientras abrazaban una imagen de la Virgen.

Ese fue el panorama que se vivió a las 07:00 de ayer, al final del primer día de procesión, que comenzó desde distintos lugares a las 18:00 del viernes.



En El Quinche estaban Melissa Pineda y su esposo, Luis Lema, quienes llegaron desde Cayambe. Comenzaron la caminata a las 18:00 y llegaron a las 00:00, para la primera misa que se realizó a esa hora. “Le pedimos a la Virgen por nuestra salud”, dijo la mujer.



Patricio Cando partió desde Calderón con sus hermanos, quienes participan en la romería desde hace 35 años. Expresó que en el trayecto hubo bastantes policías y que no se presentaron los problemas de años anteriores, como robos.



A Olga Cando le dolían los pies. Luego de pernoctar en el parque, ella esperó que iniciara la misa de las 11:00 para regresar a Quito. “Agotado, pero valió la pena”, dijo Garibaldi Cando, quien tapaba su rostro con una cobija mientras descansaba en el parque.



Las autoridades hicieron un balance preliminar del primer día de romería. El mayor Isauro Vallejo, jefe de Operaciones del Distrito Policial Tumbaco, confirmó que los primeros devotos comenzaron a llegara a las 00:00 de ayer.



No hubo detenidos y la caminata se desarrolló con normalidad. Según datos preliminares entregados por la Secretaría de Seguridad del Municipio de Quito, 45 atenciones se reportaron durante la procesión. 25 fueron prehospitalarias, 19 de primeros auxilios y una por acción de rescate.



El Cuerpo de Bomberos de Quito también reportó atenciones por una herida en la ceja, posible apendicitis, síndrome de cansancio, trauma de rodilla y deshidrataciones. No hubo emergencias graves. Durante la caminata una mujer dio a luz, indicó la institución uniformada.



En el transcurso de la mañana de ayer también arribaron personas de otras provincias.



Yessenia Tenelema viajó desde Ambato con sus parientes, quienes encendieron velas y llevaron una pequeña estatua de la Virgen para bendecirla.



“Estamos aquí por devoción y los milagros concedidos”.



Otras caminaron con sus niños. A José Chalco le acompañaron su esposa y su bebé, de 8 meses, quienes al llegar se encontraron con la plaza repleta de devotos, quienes descansaban allí. Salieron a las 19:30 y llegaron a las 05:00.



Por la mañana, el tráfico de vehículos fue pesado al ingreso de la parroquia El Quinche. A las 07:00 de ayer, una fila de carros, de casi un kilómetro, se produjo en la carretera E35, desde el centro de la parroquia. Más de media hora se demoraron en pasar el lugar.