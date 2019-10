Juan Roldán: ‘Si se secuestró a más de 300 militares y policías, tenemos que entregar esa denuncia a la Fiscalía’

LEA TAMBIÉN

Juan Sebastián Roldán, secretario particular de la Presidencia, dijo que el anuncio de la creación de un ejército paralelo es un delito en el Ecuador. El funcionario habló en Carondelet el martes 22 de octubre del 2019 sobre los hechos registrados durante las protestas y se refirió a las declaraciones de Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que hizo en un discurso ante sus bases en donde propuso “crear nuestro propio ejército”.

Según el Secretario, quienes cometen un delito, o plantean elementos tan graves como la posibilidad de la creación de un ejército paralelo tiene que responder ante la Justicia.



“Le corresponde a la Fiscalía y a los jueces cómo actuar al respecto, a nosotros como Ejecutivo nos preocupa enormemente. En este país existe un Ejército, ese Ejército está enmarcado en las leyes y en la Constitución... por su puesto cualquier anuncio de la creación de un ejército paralelo no tiene asidero en la Constitución y no tiene asidero en un Estado de Derecho como el ecuatoriano”, manifestó Roldán.

El funcionario de Gobierno reaccionó de esa manera después de que Vargas dijera el pasado sábado 19 de octubre a las bases del movimiento indígena en Macas, provincia de Morona Santiago: “vamos a organizar con nuestros excombatientes, tenemos que hacer nuestro propio ejército, que defienda al pueblo, nuestra propia seguridad desde nuestras comunidades”.



El Ministerio de Gobierno presentó en la Fiscalía las declaraciones de los dirigentes en las manifestaciones del movimiento indígena para que sean investigadas, tras las protestas.



Rodán también habló de las denuncias que se han hecho por parte de miembros del Gobierno. “Como ustedes conocen, el no denunciar un posible delito, es un delito en sí mismo. Entonces, nosotros tenemos la obligación de que si se secuestró a más de 300 militares y policías, tenemos que entregar esa denuncia a la Fiscalía y a los jueces”, dijo sobre los distintos hechos que se registraron durante las manifestaciones del 3 al 13 de octubre por la decisión del Gobierno de eliminar los subsidios a los combustibles, y que concluyeron tras un acuerdo entre el presidente Lenín Moreno y la Conaie.

El funcionario dijo que las denuncias son parte de la legislación del país. “Nosotros tenemos la obligación como Estado de hacer valer las leyes, el Ejecutivo tiene que ejecutar esas leyes que hoy día en Ecuador están vigentes, por tal razón, no es un tema de voluntad o no, es un tema de que tenemos la obligación para que la ley se preserve, precisamente para que no existan tentaciones de armar estados paralelos o ejércitos paralelos es que existe una Constitución y una ley, y el Ejecutivo, en este caso el Gobierno, tiene la obligación de hacer respetar esa ley”.



Durante la rueda de prensa desde el Palacio Presidencial, Roldán aseguró que el diálogo que mantiene el Gobierno es con 80 organizaciones y distintos grupos como los indígenas, Conaie, sindicatos, organizaciones sociales y empresariales.



El Secretario mencionó que esas reuniones las están llevando adelante, en términos de mediación, las Naciones Unidas, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y los rectores de algunas universidades del país. “Ese diálogo se está llevando bajo la lógica de una comisión técnica y esa comisión técnica está discutiendo los temas de subsidios. Allí tiene una posición la Conaie que ha hecho pública y la Conaie tendrá que explicar esa posición”.