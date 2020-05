Trabajo, comercio, movilidad... las reglas de la ‘nueva normalidad’ que empezó este 4 de mayo del 2020 en Ecuador

LEA TAMBIÉN

A las 05:00 de este lunes 4 de mayo del 2020 empezó la etapa de ‘nueva normalidad’ en Ecuador, en medio de la pandemia por el covid-19. Sin embargo, eso no significa que las actividades se restablezcan en su totalidad ni que niños, adolescentes, adultos mayores y población vulnerable puedan salir de casa: el estado de excepción por la emergencia sanitaria se mantiene.

A continuación, una explicación de las reales implicaciones del paso del aislamiento al distanciamiento, pero con semáforo rojo en los 221 cantones del país.





Movilidad, comercio, entregas a domicilio, placas...



1. Actividad comercial. La venta de productos se reactiva este lunes 4, pero con condiciones. No está permitida la atención en centros comerciales ni almacenes ni la movilidad de compradores para acceder a insumos. El comercio se realizará sólo de forma digital y con entrega a domicilio; sin estos dos requisitos, no está autorizado. Los locales deberán garantizar a sus trabajadores la protección sanitaria, así como el desplazamiento de forma segura.



2. Servicio de reparación. Desde este lunes 4 de mayo se autoriza el servicio técnico y de reparación en domicilios. Se consideran dentro de este a plomeros, electricistas, servicios de computación, electrodomésticos, entre otros. Tanto las personas que ofrezcan el servicio, como las que lo soliciten deberán cumplir las normas básicas de protección por la pandemia, para evitar el contagio del coronavirus: lavado de manos con agua y jabón por 20 segundos, uso de mascarilla y distancia de dos metros entre personas. Limpieza del lugar intervenido: si se usa cloro, diluirlo en agua según las instrucciones específicas.



3. Sector productivo. La reactivación del sector productivo aún tiene restricción. El Gobierno elaboró un plan piloto para la reanudación de la construcción, pero solo podrán retomar obras las firmas autorizadas, con protocolos de bioseguridad para la protección de trabajadores. Sectores como la industria, la manufactura... continuarán igual que desde el 17 de marzo, cuando se inició la cuarentena.



4. Trabajo en el sector público y privado. La jornada laboral presencial continúa suspendida en todos los cantones con semáforo rojo en Ecuador; excepto en los sectores esenciales: salud, seguridad, emergencias, alimentación, producción de productos de primera necesidad, farmacias, etc. La modalidad teletrabajo se mantendrá como ha ocurrido desde marzo.



5. Educación. Las clases en escuelas, colegios y centros de educación superior continuarán en casa. El régimen Sierra y Amazonía concluirá con esta modalidad. El régimen Costa se iniciará con la misma metodología en junio. Los niños que acudían a centros de desarrollo infantil tampoco podrán salir de casa con el semáforo rojo. No están permitidos paseos, fiestas de grado ni encuentros estudiantiles en la ‘nueva normalidad’.

6. Transporte en buses en ciudades y provincias. Los buses urbanos, interparroquiales e interprovinciales no circulan con el semáforo rojo. No hay servicio de transporte público: en Quito siguen suspendidos el Trole, la Ecovía y toda la red de movilidad de pasajeros; en Guayaquil continúan autorizadas la ‘ruta de la salud’ y la metrovía. En Ecuador sigue prohibido el transporte de personas entre provincias; las terminales urbanas e interprovinciales no abrirán.



7. Taxis con nuevas reglas. El semáforo rojo sí amplía el servicio de taxis amarillos en el país. Ahora podrán ofrecer su servicio desde las 05:00 hasta las 22:00 (hasta el viernes solo podían circular hasta las 14:00). Sin embargo, deberán cumplir protocolos de bioseguridad para evitar que se conviertan en focos de contagio: gel antibacterial, ventanas abiertas, etc. Ofrecerán un 30% de descuento en su tarifa a los ciudadanos que laboran en las tareas vitales por la emergencia: personal de hospitales, seguridad, emergencia, etc. Deberán cumplir con la restricción vehicular por placas. No está autorizada a ofrecer el servicio ninguna plataforma por apps.



8. Vehículos particulares. La restricción de circulación se mantiene en Ecuador. Los automotores particulares (incluidos taxis) podrán circular únicamente un día a la semana de lunes a viernes, con base al último número de su placa:



- 1 y 2 los lunes

- 3 y 4 los martes

- 5 y 6 los miércoles

- 7 y 8 los jueves

- 9 y 0 los viernes



El fin de semana no habrá vehículos particulares en las calles.



Están autorizados a circular en vehículo sin ceñirse a la restricción las personas que laboran en tareas vitales, como salud, seguridad, alimentación, prensa, servicios de emergencia, etc. Deberán presentar sus documentos: credencial que los acredita, cédula y licencia de conducir. Pero deberán ceñirse al número de la placa para abastecerse de alimentos o productos de primera necesidad.



Los salvoconductos se aplicarán para el transporte de alimentos y productos de primera necesidad y para personas naturales que, por ejemplo, requieran citas médicas, en cuyo caso su vigencia será de un día.



9. Entregas a domicilio. Las entregas a domicilio tienen nuevo horario y amplían la oferta de productos. El servicio se extenderá desde las 07:00 hasta las 22:00 (hasta el viernes solo operaba hasta las 19:00). Eso implica que los locales de preparación de comida y, desde este lunes 4, los establecimientos comerciales podrán extender su jornada de trabajo hasta las 22:00 para atender la demanda de compras en línea.



10. Toque de queda, cines, aire libre. La ‘nueva normalidad’ no contempla la aglomeración de personas en espacios públicos y privados; por ello, la atención física de clientes en restaurantes, cafeterías, bares, discotecas, patios de comida... continúa suspendida. Tampoco se abrirán cines, teatros, gimnasios, estadios, coliseos ni canchas de barrio. No están permitidos los eventos públicos ni actividades al aire libre. El toque de queda se mantiene entre las 14:00 y las 05:00. Eso significa que las personas podrán salir entre las 05:01 y las 13:59 para abastecerse de alimentos y medicinas en tiendas, mercados, supermercados y farmacias. También podrán salir quienes laboran en tareas esenciales y quienes desde este lunes retoman actividades para comercio en línea y para el servicio de reparación en domicilios. El uso de mascarilla es obligatorio. El incumplimiento de esta medida, así como de la restricción de movilidad por placas y del toque de queda será sancionado con multas económicas.