Mauricio Rodas llama a debatir la aplicación de Uber y Cabify en Quito

El alcalde Mauricio Rodas dijo que "llegó la hora de debatir de forma seria, técnica y responsable la aplicación de nuevas plataformas tecnológicas como Uber, Cabify, entre otras", para su regularización en las calles de Quito.Lo hizo la mañana de este viernes 30 de noviembre del 2018.

En medio de una rueda de prensa convocada para hablar sobre la manifestación de taxistas, que ayer, 29 de noviembre, ocasionó congestión en la urbe y que amenazó con radicalizarse de forma indefinida en un paro que finalmente fue cancelado anoche, Rodas invitó a debatir.



"Basta ya de seguir sometidos a las amenazas del taxismo y sobre todo de seguir recibiendo un servicio deficiente; es hora de ir con la tendencia mundial que no la podemos frenar y generar un debate serio, respetuoso, sobre esta alternativa", señaló Rodas, quien, sin embargo, precisó que la regularización de las plataformas Uber y Cabify no depende de la Alcaldía.



"La posibilidad de aplicar estas plataformas depende de una reforma de Ley (de Tránsito y Seguridad Vial); no es una decisión municipal, tiene que ser tratada en la Asamblea Nacional, pero creo, y hago un llamado a la sociedad quiteña, que genere un debate, que juntos debatamos esta posibilidad", señaló.



Para Rodas, es importante generar competencia que permita elevar la calidad del servicio, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a debatir.



Rodas dijo que en la página web de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) se ha habilitado la posibilidad de presentar denuncias sobre la mala calidad del servicio de taxi en la ciudad.



Además, el Alcalde rechazó el anuncio que hizo el gremio de taxistas de que hoy habría una paralización de su servicio y bloqueo de vías. También criticó las manifestaciones que ayer se dieron en varios puntos de la ciudad, como un reclamo por una supuesta reforma a la ordenanza que norma la regularización de unidades que han prestado el servicio de taxi informalmente.

Los dirigentes del taxismo decidieron suspender el paro anoche, luego de que el Alcalde cancelara una sesión extraordinaria de Concejo. Sin embargo, Rodas aclaró que si bien sí se canceló la sesión extraordinaria, en ella no se iba a tratar una reforma a la ordenanza, pues aún no existe ni siquiera una propuesta para hacerlo y aplicar de 8 000 a 13 000 los cupos disponibles. Rodas dijo que es irresponsable malinformar al gremio y protestar sobre la base de una posibilidad.



El burgomaestre señaló que los taxistas declinaron su medida de hecho debido a las medidas que desde los gobiernos local y nacional se anunciaron. Eso incluía detenciones a taxistas que incurrieran en acciones penadas por el Código Orgánico Integral Penal y el retiro de permisos de operación.