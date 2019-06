Barrera y Rodas se pronuncian sobre supuestos actos de corrupción entre Odebrecht y el proyecto Metro de Quito

LEA TAMBIÉN

Los exalcaldes del Distrito Metropolitano de Quito, Augusto Barrera (2009-2014), y Mauricio Rodas (2014-2019), se pronunciaron este miércoles 26 de junio del 2019 respecto a las últimas investigaciones que señalan que los tentáculos de corrupción de Odebrecht habrían alcanzado al Metro de Quito y la Ruta Viva.

“Por respeto y consideración a la ciudadanía expreso mis puntos de vista sobre la información que ha sido publicada por algunos medios a quienes tuve ocasión de atender en días anteriores.



Como exalcalde de Quito, soy el primer interesado en que se investigue con rigor todos y cada uno de los aspectos en torno a las obras que se ejecutaron en mi administración; y estaré presto a colaborar y participar en cualquiera de los procesos de investigación que las instancias respectivas requieran.

Ratifico lo que he manifestado en varias ocasiones a lo largo de estos años:



- La política general de mi administración fue desarrollar la obra pública a través de procesos licitatorios transparentes, públicos y competitivos. Todas las obras fueron asumidas por las respectivas empresas con sus equipos, conforme establecen los principios de la administración pública.



- En mi administración no hay obras entregadas arbitrariamente y ninguna adjudicación se entregó bajo condiciones o decretos de emergencias.



- La Ruta Viva, obra indispensable para la conexión de la ciudad, los valles y el aeropuerto de Quito, fue contratada en varios componentes bajo un crédito y condiciones de la Corporación Andina de Fomento (CAF). Los componentes viales, Fase 1 y Fase 2, fueron adjudicados a Odebrecht bajos los procesos y responsabilidades documentadas en EPMMOP. En ambos casos, el cierre y liquidación final del proyecto se realizó en la administración que me sucedió.



- El proceso de licitación para adjudicar la construcción de los puentes Chiche y San Pedro, se hizo bajo los mismos parámetros establecidos por la CAF. En este proceso la empresa Odebrecht perdió la licitación y la obra fue adjudicada a una empresa española.



- Con relación a la construcción del Metro de Quito, mi administración licitó y contrató la Fase 1 del Metro, que incluía las estaciones de La Magdalena, El Labrador y otras obras. La empresa brasileña Odebrecht participó y perdió esta licitación.



- Como es de conocimiento público, mi administración decidió suspender el proceso de licitación de la Fase 2 del Metro; en una primera instancia por la cercanía al proceso electoral del 2014 y posteriormente por los resultados de este. Las ofertas fueron entregadas en julio de 2014 (casi dos meses después del cambio de administración) y la contratación se firmó en noviembre del 2015, es decir, casi dos años después de la suspensión.



Tengo la confianza que me otorga la honestidad y la rectitud que han guiado todos los actos de mi vida. Los últimos años me he dedicado a mi actividad laboral y académica ya que soy una persona que vive de su trabajo. Ratifico mi predisposición a colaborar en todo proceso de investigación que se requiera para esclarecer la verdad”.

En una entrevista vía telefónica con EL COMERCIO, Mauricio Rodas se mostró entusiasmado de que se conozcan detalles que le permitan limpiar su nombre y el de su familia. Dice que las investigaciones periodísticas revelan que los pagos se pactaron en el 2013, antes de que él asuma las riendas de la capital. A continuación, las declaraciones del exalcalde:



"Me alegra profundamente que se haya revelado esa información. La semana pasada recibí mensajes de parte de Diario El Universo solicitando una entrevista pero me encontraba fuera del país, por lo tanto les envié un pronunciamiento por escrito. Pero ahora que estoy aquí puedo dar entrevistas sin inconveniente.



La información que se ha hecho pública los últimos días va a permitir dos cosas. La primera, dejar en claro que mi administración no tuvo absolutamente nada que ver con esos supuestos actos de corrupción, porque en ambos trabajos periodísticos se deja claro que el desvío de los USD 5 millones del Metro se preparó y se pactó en el 2013, cuando yo era un ciudadano común y corriente.

Las irregularidades de las que se habla ocurrieron en la administración de Augusto Barrera. No lo digo yo, sino los medios. Queda claro que si ese pago de millones se preparó y se pactó en el 2013, ni yo ni mi administración tienen absolutamente nada que ver. Repito, el que se haga pública esta información me alegra porque me permite limpiar mi nombre. Eso no deja dudas.



Además, ahora se podrá saber quién recibió el dinero. Porque si ya hay información de la cuenta originaria, se debe saber cuál fue la cuenta receptora del dinero y con eso llegar a la verdad. Yo estoy convencido que la Fiscalía va a actuar con la celeridad y profesionalismo para averiguar ese dato.



Me parece extraordinario que la Comisión Nacional Anticorrupción se involucre para ayudar a esclarecer estos hechos. Como siempre yo estaré dispuesto a colaborar con dicha investigación en todo lo que esté a mi alcance. Se debe entender que independientemente de cuando se hicieron los pagos, se pactaron en el 2013.



Acuérdese usted que a mí me investigaron en la época de Correa, durante más de 20 meses, con la cooperación internacional de ocho países. Me expurgaron todo el patrimonio y el de mi familia, y de otras personas, y la investigación se archivó en agosto del 2018 porque no encontraron nada.



Curiosamente durante esos 20 meses de investigación que tuvo más de 290 cuerpos, jamás se llamó a rendir versión a nadie de la anterior administración (la de Barrera).



Otro tema importante tiene que ver con un supuesto sobreprecio de USD 500 millones en el Metro. Barrera hizo los estudios del Metro y dio los términos de referencia y las condiciones para seleccionar al consorcio ganador. Lanzó el proceso de licitación y en su administración se recibieron siete consorcios interesados y calificaron a cuatro, eliminando a tres. Esos cuatro son los que terminan presentando propuestas. Yo, al mes de haber llegado a la Alcaldía, me limité a abrir los sobres con las cuatro propuestas en un evento público en el cual, según las políticas de los cuatro bancos multilaterales que rigieron el proceso de manera estricta, correspondía adjudicar el proyecto a la menos costosa.



La propuesta del consorcio Acciona Odebrecht era USD 131 millones más barata que la que le seguía en precio.



Barrera dijo que hizo estudios y un presupuesto referencial para el proyecto, de USD 1 500 millones, pero ese presupuesto era irreal por lo que ninguno de los consorcios se ajustó a esa referencia. La que ganó, era la de USD 2009 millones. Y fue seleccionado, por su precio bajo pero también porque las políticas de los multilaterales así lo mencionaban.



Es importante recordar que el Metro es el más barato de América Latina. Costó USD 88 millones por kilómetro. Además, se debe destacar que el Metro no ha tenido ni un solo contrato complementario ni reajuste de precio. Eso, lo reconoce y destaca el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y los otros multilaterales".