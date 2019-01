Mauricio Rodas entrega a la Asamblea propuesta para legalizar a 'apps' de movilidad como Uber y Cabify en Quito

LEA TAMBIÉN

El alcalde de Quito, Mauricio Rodas, entregó a la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, una propuesta de reforma a la Ley de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial la mañana de este jueves 31 de enero del 2019.

Se trata de un proyecto que busca la regularización del servicio de transporte tipo taxi que se ofrece en la ciudad, a través de plataformas como Uber o Cabify.



El documento del Consejo Consultivo plantea regular el servicio de estas aplicaciones, para proteger la confidencialidad de los datos de los usuarios, garantizar un seguro para quienes viajen bajo esta modalidad y domiciliar a las empresas dentro del país.

El proyecto es producto del trabajo de un Consejo Consultivo Ciudadano de Movilidad que se conformó el 14 de enero pasado. Desde esa fecha se hicieron reuniones entre los 20 técnicos, catedráticos, estudiantes y representantes de sectores vulnerables y sociedad civil en general que integran esa comisión.



En este organismo, que se creó tras una resolución de la Alcaldía, primero se analizó si era conveniente o no legalizar servicios como Uber o Cabify y luego, cuando los 20 participantes del Consejo estuvieron de acuerdo, se definieron lineamientos para proponer una normativa.



Licia Casares, presidenta del Consejo, y Gorki Obando, gerente de Aneta y miembro de este organismo ciudadano, acompañaron a Rodas a la entrega del documento.



La idea es que la gente pueda elegir en qué tipo de vehículo viajará y tome en cuenta la calidad y el precio, además de no cerrar los ojos ante los avances tecnológicos.



Rodas recordó que durante el trabajo se escuchó tanto a los representantes de las apps de movilidad como a los dirigentes del taxismo.



La propuesta incluye la necesidad de que las empresas estén domiciliadas en Ecuador y que cumplan con todas las obligaciones legales y tributarias en el país. También plantea temas de seguridad para los usuarios, como una selección adecuada de las personas que prestarán el servicio.



El Alcalde mencionó que este informe se construyó a partir de la conformación de un Consejo Consultivo Ciudadano que se creó con base a lo que dispone la Ordenanza 102, que regula la participación ciudadana en Quito.



Agregó que serán los asambleístas de SUMA, el movimiento político al que pertenece, quienes den trámite dentro del Legislativo a este proyecto.



La Presidenta de la Asamblea Nacional resaltó la importancia de recibir una propuesta normativa proveniente de un mecanismo de participación ciudadana. Cabezas enfatizó que Ecuador no puede estar ausente del debate de un tema cotidiano como es la movilidad a través de este tipo de servicio.