Eventos navideños están prohibidos en Rocafuerte por repunte de covid-19

En Rocafuerte, Manabí, se prohibió la venta de bebidas alcohólicas, las presentaciones artísticas en vivo, los espectáculos navideños y los eventos políticos de concentración masiva. Las caravanas motorizadas solo estarán aprobadas con máximo cuatro personas, incluido el conductor, en la cabina. Pero no podrán ir personas en el balde de las camionetas.

Esa decisión la tomó el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal para evitar contagios por covid-19.



El alcalde de Rocafuerte, Patricio Zambrano Macías, señaló que los contagios han aumentado en las últimas dos semanas. Hasta este 16 de noviembre del 2020 se han registrado 408 casos positivos y 51 muertes.



Isaac Parada, director del hospital Natalia Huerta de Niemes de Rocafuerte, señaló que tras dos meses sin enfermos en el área de covid-19, en noviembre ya se ingresaron tres pacientes contagiados. De esos, uno está internado, otro recibió el alta hospitalaria y el tercero falleció.



A principios de noviembre se registraron tres muertes más.



Parada afirma que el hospital no cuenta con la infraestructura suficiente para atender un repunte de casos y los hospitales centinelas ubicados en Santo Domingo, Manta y Portoviejo tienen al tope la capacidad hospitalaria.



Por eso, el COE ha tenido varias reuniones desde la semana anterior para definir el comportamiento del virus. Flor Macías, médica ocupacional del Municipio de Rocafuerte, afirmó que se ha evidenciado un descuido de la población al no usar la mascarilla, no desinfectar los zapatos o los billetes o al asistir a reuniones familiares sin medidas de bioseguridad, entre otros. “La posibilidad de regresar al semáforo rojo existe si no hay una disminución de casos”, señaló Macías en el programa Te quiero Grande Rocafuerte del Municipio.



El COE exhortó al Ministerio de Educación para que los estudiantes acaben el año escolar desde sus casas, para evitar que los niños se contagien y posteriormente afecten a sus familiares.



Además, realizaron modificaciones para los sepelios. Es decir, si el certificado de defunción determina que la causa de la muerte se debe a complicaciones respiratorias, de inmediato se considerará ese deceso como un caso sospechoso y se deberán aplicar las normas de sepultura para personas con covid-19.

Según el COE, esas medidas continuarán hasta que las estadísticas reflejen una disminución de casos positivos, sospechosos y muertes por covid-19.