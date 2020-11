Robos de piezas de vehículos en los parques La Armenia y Bicentenario de Quito causan malestar entre visitantes

Durante el último feriado por la Independencia de Cuenca y el Día de los Difuntos, las piezas de dos vehículos fueron sustraídas en los parqueaderos de los parques Metropolitano de La Armenia y Bicentenario, ubicados en la vía al Valle de Los Chillos y el norte de Quito respectivamente.

Las víctimas, Ricardo y Miguel (nombres protegidos), denunciaron los hechos en las redes sociales y esperan una respuesta de parte de las autoridades municipales. Ellos y sus familiares recordaron lo que pasó con sus vehículos y sienten indignación.



El primer caso se reportó la tarde del lunes 2 de noviembre de 2020 en el parque metropolitano de La Armenia cuando Miguel salió con su familia y amigos para divertirse haciendo deporte. Al regresar al parqueadero, pasadas las 17:00, se encontró con la novedad de que le sustrajeron el cerebro de su pequeña van Chevrolet, así como el panel, sensores y kit de aceleración. También destruyeron la chapa de la puerta y hay daños eléctricos porque cortaron unos cables.



La afectación supera los USD 2 000. “Mi esposa le fue a reclamar al guardia, pero le dijo que ese tipo de situaciones son comunes y pasan todo el tiempo en ese sitio. El celador quiso tomar una foto de mi carro y no le permití”, contó Miguel.



Los policías de la UPC de Conocoto bajaron a ese lugar para verificar lo que pasó y también unos agentes de la Policía Judicial. “Hice fotografías del robo y las publiqué en las redes sociales. Las etiqueté a las cuentas del Municipio, el parque, el alcalde Yunda y la compañía de seguridad a la que pertenece el guardia. Nadie me ha respondido”, dijo el perjudicado.



Ahora, él espera que el seguro cubra los daños. Posiblemente le entreguen el carro reparado en un mes. “Nos quedamos sin la herramienta de trabajo de mi señora, ella lo utilizaba en su negocio de catering”. Las denuncias ya fueron presentadas en la Policía y la Fiscalía.



El otro hecho se reportó pasadas las 08:00 del miércoles 4 de noviembre en el parqueadero nororiental del parque Bicentenario, localizado a una cuadra de la avenida Real Audiencia junto a la calle Rafael Aulestia. Ricardo salió junto a su madre, Cristina (nombre protegido), en su auto Renault Stepway e ingresaron a ese lugar aproximadamente las 07:20. Tenían previsto trotar durante una hora.



Cuando regresaron, a las 08:15, se encontraron con que delincuentes se robaron el motor y otras piezas de un retrovisor. No se llevaron el espejo. Ocurrió pese a que el carro se encontraba frente a una caseta de seguridad. “Mi hijo se quejó con el guardia y este le dijo: ¿de qué protesta si ahí está el espejo? Nosotros cuidamos, no nos responsabilizamos y es normal que eso suceda”, manifestó Cristina.



Ricardo presentó la denuncia en la Fiscalía. “Estamos a la espera de comprar el repuesto”, relató Cristina.



Óscar Chicaiza, gerente de administración de Parques y Espacios Verdes de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), indicó que en el caso de La Armenia sí les notificaron lo que ocurrió y también conocen lo que pasó en el Bicentenario. Acotó que, desde que se reanudaron las actividades en los parques, a principios de junio, se han realizado varias acciones para reforzar las seguridades.



Una es que se habilitaron más espacios en los parques metropolitanos para que se ubiquen policías de la Unidad de Equitación y Remonta, así como efectivos del Cuerpo de Agentes Metropolitanos. “Lo hacemos por su extensión y cantidad de personas que reciben”.



También se despliegan operativos interinstitucionales de forma constante. Por ejemplo, tres se ejecutaron en el parque La Carolina, a la altura de la pista de patinaje. El último fue antes del feriado y se decomisaron estupefacientes y bebidas alcohólicas. También cuentan con el apoyo de los policías que patrullan en bicicletas.



Asimismo se han repotenciado los equipos de control y seguridad en los estacionamientos. Igualmente se hizo un convenio con la Empresa Eléctrica Quito y se transfirieron fondos de la Epmmop para mejorar las luminarias en El Ejido y La Carolina. Se cambió un 90% de equipos.