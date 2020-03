En menos de un mes, tres robos consecutivos en la iglesia San José de Morán

LEA TAMBIÉN

Es la tercera vez que se registra un robo en la iglesia San José de Morán, ubicada en la parroquia Calderón (norte de Quito). La madrugada de este domingo, 15 de marzo del 2020, los vecinos de los alrededores del templo alertaron sobre lo ocurrido.

En esta ocasión, cuenta Narcisa León, presidenta del barrio, no se llevaron ningún objeto de valor, pero sí hicieron daño en el lugar: “rompieron los vitrales que costaron USD 2 500 y varias puertas que recién fueron cambiadas”.



La iglesia de San José de Morán se construyó, dice la dirigente, con el esfuerzo de la comunidad entre 1950 y 1972. Y siempre con las rogativas (limosnas) que los vecinos recogían en los buses, en las procesiones, en las calles; más el aporte de los priostes del San José, patrono de la zona.

Se cree que estos robos son liderados por “vándalos que lo único que quieren es hacer daño, pues no es que se llevan cosas de gran valor”, admite la dirigente. Estos hechos se han registrado a semana seguida, en la primera se sustrajeron un tanque de gas y USD 26; en la segunda, otro cilindro.



Sin embargo, en esta tercera ocasión sí hicieron tremendo daño. No alcanzaron a llevarse nada porque, al parecer, la vecindad se dio cuenta del hecho y los asaltantes huyeron, antes rompieron vitrales, puertas, imágenes, copones, bancas, armarios...



Frente a estas novedades, admite la dirigente barrial, ya no permitirán estas acciones. Calcula que los tres robos se hicieron alrededor de la 01:00 y como nadie vive en el templo hay toda la libertad para hacer esas fechorías.