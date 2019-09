Tres hechos delictivos se reportaron en un solo día en el barrio Granda Centeno, en el norte de Quito

LEA TAMBIÉN

Las dos jóvenes de 19 años que fueron víctimas de un asalto en las calles Francisco Cruz y José de Villalengua del barrio Granda Centeno, en el norte de Quito, se recuperan psicológicamente del asalto del que fueron víctimas. En su trabajo les dieron cuatro días de permiso para que se tomen un descanso.

A las 07:20 del miércoles 18 de septiembre del 2019 ellas fueron abordadas por dos delincuentes y el atraco fue registrado en un video que se difundió en las redes sociales. En 45 segundos se observa cómo dos hombres con pistolas las agreden de forma violenta, una joven incluso es golpeada en la cabeza. Uno de los asaltantes le arrancha la mochila a una de las chicas mientras la otra forcejea y la empujan.



Los asaltantes muestran un arma de fuego para amenazarlas y huyen. Las dos mujeres los persiguen pocos metros, pero los hombres se pierden por una esquina con rumbo desconocido.



Ante lo sucedido, un grupo de moradores de la Granda Centeno se reunió ayer en la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) para analizar lo que pasó y dialogar con este Diario. Pidieron que sus nombres se mantengan en reserva por seguridad y aseguraron que dos hechos delictivos más se reportaron en la zona tras el asalto de las jóvenes.



A las 21:30 del mismo día, los ocupantes de un vehículo estacionado en la calle Vasco de Contreras fueron asaltados agresivamente por hombres armados. Una hora y media después, a las 23:00, un carro fue robado. Eso no es todo -acotó una vecina- pues hace dos meses una mujer fue víctima de secuestro exprés.



Ella esperaba en su vehículo a una moradora del vecindario y, de pronto, unos desconocidos le abordaron con armas de fuego, la subieron en la cajuela de otro automotor y la llevaron con rumbo desconocido. Ante esa realidad, la gente del vecindario conformó el colectivo 'Indignados Granda Centeno' con el que buscan promover nuevas estrategias de prevención.



También manejan sus propias estadísticas sobre delitos en las que suman los casos de quienes no denuncian por desconfianza. "Hubo un sábado en el que se dieron 10 asaltos. Fue un sábado en mayo", indicó un vecino.



La moradora que maneja las estadísticas del barrio manifestó: "el 70% de víctimas no denuncia porque no sacan nada". "Esa es la razón principal por la que contrastamos los datos frente a las cifras oficiales de la Policía en las que las diferencias se presentan por la desconfianza que se produce al no haber resultados".



Según los datos levantados por los vecinos de la Granda Centeno, en julio se registraron 18 asaltos y robos en general (personas, viviendas, vehículos, con armas de fuego, etc.). En agosto fueron siete.