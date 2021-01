Video registra el robo de un vehículo en Quito con un 'control universal'

Un video difundido en redes sociales muestra el robo de un vehículo que se encontraba estacionado en una calle de Quito. Las imágenes fueron compartidas por usuarios de Twitter, quienes alertaban sobre la modalidad de ese delito en la capital de Ecuador con un dispositivo conocido como 'control universal'.

El video dura 2 minutos con 20 segundos. El clip graba el momento en el que un hombre, con una capucha y cubierto con una mascarilla, se acerca a un vehículo tipo SUV. El automotor se encuentra parqueado frente a una vivienda, en un sector residencial que no se menciona en el clip.



El sospechoso finge ser un peatón y se para a un costado del vehículo. En ese momento saca un dispositivo de su chompa. Luego observa el automóvil y se acerca a la puerta del lado del conductor. Otra persona se avecina y el desconocido sigue su camino. Después se detiene a metros de distancia en un poste.



Desde ese lugar mira y, al parecer, hace señas a otra persona. Segundos después, el otro desconocido que se acercó antes pasa frente al automotor mientras habla por celular.



El video registra que una transeúnte camina por el lugar, pero "ella no lo ve sospechoso como lo vemos todos, porque habría llamado", dice el narrador de la grabación.



La mujer pasa y al ver que se aleja, el sospechoso se acerca otra vez al vehículo y lo apunta con un dispositivo que no se distingue. A la par, mira hacia la casa para verificar que no le observen. Luego abandona la escena nuevamente. Sin embargo, segundos después regresa, abre la puerta del automotor, se sube, lo enciende y súbitamente abandona el lugar.



La operación delictiva del sospechoso para hacer desaparecer el vehículo duró menos de dos minutos.



Datos de Fiscalía General del Estado, con corte hasta el 8 de diciembre del 2020, señalan que desde enero hasta noviembre del año pasado se registraron 4 109 robos de carros en el Ecuador.



Hasta octubre, la Fiscalía había receptado 3 694 denuncias por ese delito, en donde la provincia más afectada era Pichincha con 1 370 casos. Casi la totalidad de esos ilícitos se registraron en Quito.​