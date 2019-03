Hombre se subió al capó de su auto para evitar que lo roben, en el norte de Quito

LEA TAMBIÉN

El hecho se produjo pasadas las 19:00 de ayer, jueves 28 de febrero del 2019, en la intersección de las calles San Cristóbal y Tomás de Berlanga, en el norte de Quito. Allí, un hombre se subió al capó de su vehículo para evitar que lo roben.

¿Cómo ocurrieron los hechos? Luis T. (nombre protegido) acudió a una peluquería de ese sector. Luego se percató que un desconocido estaba en el interior de su Hyundai Tucson verde, manipulando las seguridades. Salió del local de forma desesperada para evitar el robo del carro y se subió al capó.



El desconocido arrancó para escapar y avanzó unos metros hacia adelante. Luego puso reversa y se impactó contra otro automotor que estaba parqueado. En esos momentos, Luis T. se agarró fuerte de las latas del capó. Pensaba que el hombre no iba a acelerar al verlo sobre su vehículo, pero no fue así.



La gente que caminaba por el sector se alteró, comenzó a gritar y pidió ayuda. "Trató de atropellarme, luego cambió de marcha. Aceleró hacia atrás", contó la víctima en una entrevista con este Diario.



El hombre que conducía el Tucson salió en precipitada carrera -se indicó en la Policía- y en el 'switch' del encendido dejó incrustada una herramienta metálica. Luego se subió en un carro Nissan rojo en el que iban dos ocupantes. Intentaron huir en alta velocidad y comenzó una persecución con la Policía.



Recorrieron las vías Isla San Cristóbal, Tomás de Berlanga e Isla Floreana. La Policía solicitó más patrulleros y lograron interceptarlos a la altura de las calles De los Pinos y De los Jazmines. Los agentes apresaron a Erick O., Víctor C. y Lenín M. Según la Policía Nacional, ellos fueron identificados por el dueño del carro tras la aprehensión.



Los uniformados les hicieron un registro. También inspeccionaron el vehículo, "encontrando en su interior un objeto metálico de color plateado conocido como ‘bella’, herramienta que se presume es utilizada para forzar las seguridades de las puertas de los vehículos", informó la Policía.



Los hombres fueron detenidos y trasladados a la Unidad de Flagrancias para las investigaciones.