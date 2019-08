El robo a personas impacta con fuerza en 16 provincias

LEA TAMBIÉN

Los casos se reportan a diario. Los asaltos a personas se perpetran en restaurantes, en vías, en locales, en el interior de los autos. Un informe estadístico del Ministerio de Gobierno muestra que este ilícito aumentó en un 9,43% en el país. 16 provincias están más afectadas.

En ese documento, Quito aparece con 3 260 casos en el primer semestre de este año. En Guayaquil se reportaron 4 659 hechos.



Las víctimas recuerdan los “momentos dramáticos” que tuvieron que pasar. El domingo 25 de agosto del 2019, tres hombres en un vehículo interceptaron a la madre de Pablo, que estaba a una cuadra de su casa, en el noroeste de Guayaquil. Uno de los armados la amenazó y la lanzó bruscamente al piso.



La mujer no podía hablar. Solo temblaba por el miedo. Su hijo tuvo que acompañarla y llevarla a la Fiscalía, pues no quería salir para nada de casa.

Inés Mendoza es perita en psicología de la Fiscalía del Guayas, y en suconsultorio ha recibido a víctimas de robo con síntomas de ansiedad, depresión, insomnio y aislamiento social. No quieren mantener contacto con nadie. Hay casos que pueden pasar así meses. Todo depende del tratamiento.



Esta semana llegó a su oficina una mujer que ha desarrollado estrés postraumático, por los constantes robos de los que ha sido víctima. La ansiedad hizo que buscara ayuda profesional para superar sus miedos, porque siente que alguien la persigue permanentemente.



Cuando los casos son graves, la Fiscalía activa una red de apoyo con el Ministerio de Salud. La idea es que los psicólogos de los centros de salud trabajen con ellos y den terapias.



La semana pasada se hizo viral un video en el que delincuentes irrumpen en una fiesta en el Suburbio de Guayaquil.



Martha, la propietaria del negocio, recuerda que estaba afuera cuando fue apuntada con un arma, mientras tres hombres ingresaron y robaron celulares y la caja registradora del local. El perjuicio asciende a USD 3 000. Los armados se llevaron bolsos, tarjetas de crédito y dinero en efectivo.



“Esta es la cuarta ocasión que me roban. Hace un mes, unos tipos que iban en una moto me apuntaron con una pistola y me quitaron el celular. Igual ocurrió con mi sobrino”, cuenta la mujer a este Diario.



El Gobierno dice que las unidades policiales trabajan para frenar la violencia y muestra datos. Por ejemplo, entre el 19 y el 21 de agosto del 2019 fueron desarticuladas 15 organizaciones delincuenciales.

Se detuvo a 121 personas y se decomisaron 21 armas de fuego, cinco armas blancas, 27 motos, 36 vehículos, 50 galones de combustible, 138 gramos de droga y 213 municiones.

Además, se incautaron de droga y uniformes policiales, que eran usados por los delincuentes para perpetrar ilícitos.



Al presentar estas evidencias, el comandante de la Policía, Nelson Villegas, aseguró que su personal trabaja en investigación, prevención y tareas de Inteligencia. Así, hace tres meses se detectó que en Quito hay 16 sitios de alto tráfico en donde se reportan más robos a los conductores.



Entre esos puntos están el redondel de la Granados, el redondel de El Condado, El Bosque, los alrededores de La Carolina, la entrada a los túneles, el barrio Chillogallo, etc.



En cambio, en Guayaquil, los agentes determinaron que en la Zona 8, que cubre Guayaquil, Samborondón y Durán, operan 189 bandas delictivas dedicadas al robo de personas y de locales comerciales.



Estos grupos delictivos estudian el lugar, luego ‘contratan’ personal y adquieren armas para comenzar a delinquir.



Carlos Mera, comandante subrogante de la Zona 8, tiene una hipótesis del porqué se registra un aumento en el robo a personas. “Podemos capturar a todos los delincuentes, pero vuelven a salir en libertad. Nosotros tratamos de defender a los ciudadanos, pero no tenemos el apoyo judicial”.

Las investigaciones policiales determinan que las organizaciones dedicadas al robo y a la extorsión de personas van paralelas a otros delitos, como el tráfico de drogas y la venta de artículos robados, como celulares y accesorios.



Estudios realizados por el Ministerio de Gobierno muestran que la mayor cantidad de ataques a las personas ocurre los viernes, entre las 14:00 y las 15:00. Pero también se ha reportado una alta cantidad de hechos entre las 10:00 y 11:00 en ese mismo día.



El análisis de toda la información recopilada en el primer semestre de este año revela, además, que el 62,88% de este tipo de atracos se produjo en la Costa. Un 34,67% se reportó en las zonas de la Sierra y el 2,45% en la región amazónica.

La Policía dice que ha intensificado el trabajo, para identificar a más redes delictivas y frenar la delincuencia, la inseguridad y la violencia registradas a escala nacional.