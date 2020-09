En cinco segundos se robaron una motocicleta en Guayaquil

LEA TAMBIÉN

Edgar Rizo fue víctima de un asalto cuando conducía su motocicleta por la avenida Francisco de Orellana, norte de Guayaquil, la noche del domingo 30 de agosto del 2020. Se detuvo en la luz roja del semáforo, lo apuntaron con una pistola y se llevaron su vehículo de trabajo en cinco segundos.

En la mañana del martes, 31 de agosto, acudió a la Fiscalía para poner la denuncia del robo. Así lo dio a conocer en el noticiero de Ecuavisa este martes 1 de septiembre.



Según su relato, él transitaba cerca de las 21:00 del domingo por la avenida Francisco de Orellana, a la altura de la 13º etapa de la ciudadela Alborada, en el norte de Guayaquil, cuando bajó la marcha al llegar al semáforo, en ese momento "me rodearon tres motos, cada uno con dos ocupantes, seis personas en total. El que tenía a mi lado izquierdo me dice 'bájate de la moto', yo pensé que era una broma. Cuando me di cuenta, otro, de la moto de adelante, se baja y viene con un revolver y me encañona".



Rizo señaló que con el revólver en mano le insultaron y le dijeron que se baje de la moto, tuvo que acceder para salvaguardar su vida.



El robo de la motocicleta quedó grabado en la cámara de seguridad de un vehículo. Duró cinco segundos.



Esta sería una nueva modalidad de robo en la ciudad de Guayaquil. Los asaltantes se aprovechan el congestionamiento vehicular para atacar a los conductores y llevarse sus vehículos.