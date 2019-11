Roban una fuente radioactiva en el sur de Quito; el artefacto es de alta peligrosidad

LEA TAMBIÉN

Un densímetro nuclear perteneciente a la Universidad Politécnica Salesiana fue sustraído en el sur de Quito, este miércoles 6 de noviembre de 2019. El equipo contiene una fuente radioactiva que emite radiación ionizante, según informa un boletín del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables.

Esta radiación, asegura la cartera de Estado "no se siente, no se ve, ni se huele y se transmite por el aire a distancias de varios metros, mientras más cerca es más peligrosa". La manipulación de este equipo podría resultar en daños al medio ambiente y puede ser perjudicial para la salud humana. Esto, "porque al interactuar con el cuerpo humano puede causar muchas

enfermedades e inclusive la muerte".



El Ministerio de Energía puntualiza que quien encuentre el aparato debería mantenerse alejado por lo menos a 10 metros de distancia. También enfatizó que el equipo no tiene un valor comercial, pues para trabajar con este se requiere de una autorización del ministerio, a través de la Subsecretaría de Control y Aplicaciones Nucleares (SCAN).

📌[BOLETÍN DE PRENSA]📍📄 "Fuente radioactiva fue sustraída en el sur de Quito".

Conozca más detalles en el siguiente enlace ➡️ https://t.co/he1PSQqeKP pic.twitter.com/ICl6RtzQtc — Recursos y Energía EC (@RecNaturalesEC) November 6, 2019



De igual manera, "las empresas que contratan estos servicios deben por Ley solicitar los permisos de movilización y de operación del equipo". Adicionalmente, la SCAN cuenta con un registro de números de serie, modelo, entre otras características para identificar los equipos de este tipo que circulan en el país.



La entidad hace un llamado especial a "chatarreros y compradores de artículos metálicos usados" para que se mantengan alertas sobre un posible avistamiento del aparato.



Si usted cuenta con información sobre el paradero del densímetro nuclear, no lo manipule. Comuníquese con la central de emergencias ECU 911 o con los siguientes teléfonos: 0999501199, 0987596941 y 0987592887. Una vez hecho esto, técnicos de la SCAN retirarán la fuente.