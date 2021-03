Roban a mano armada 20 dosis de vacuna contra el covid-19 en Brasil

Dos hombres armados invadieron este lunes 22 de marzo del 2021 un ambulatorio en la ciudad brasileña de Natal (nordeste) y robaron dos ampollas de la vacuna anticovid equivalentes a 20 dosis del antígeno, informaron fuentes policiales.

El robo ocurrió en un centro médico situado en una favela de Natal, capital del estado de Rio Grande do Norte y una de las ciudades del país que se encuentran en estado crítico por el recrudecimiento de la pandemia, que ya deja cerca de 12 millones de casos y 295 000 muertes en el país.



Según contó la directora del ambulatorio, Elvira Maranhao, los hombres, ambos encapuchados y armados, habían intentado robar las vacunas a primera hora de la mañana, pero las dosis todavía no habían llegado al centro médico.



"Cuando vieron que la enfermera no estaba trayendo la vacuna y sí agua sanitaria, se fueron. Les dije: Van a volver. Pedí a la Policía que viniera, que se quedase. Estaban los dos armados y encapuchados", señaló Maranhao en una entrevista a la televisión local InterTV.



La Guardia Municipal de Natal confirmó que los dos hombres fueron arrestados tras el robo, pero no precisó si las vacunas anticovid fueron recuperadas.

Brasil es actualmente el epicentro mundial de la pandemia y el segundo país del mundo con más muertes y casos de coronavirus del mundo, tan solo por detrás de Estados Unidos.