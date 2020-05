Testimonio de inseguridad: 'En apenas 10 minutos, delincuentes se robaron la mitad del motor de mi camioneta'

LEA TAMBIÉN

A Mauricio De la Torre le robaron las piezas de su vehículo a las 10:35 del lunes 4 de mayo del 2020 en las calles Delfín Triviño y Delfín Díaz de la ciudadela El Recreo, en el sur de Quito. Ese día, él salió a realizar trámites personales de su trabajo y dejó a su carro parqueado 10 minutos en la acera.

Al volver, delincuentes se sustrajeron el tablero, el cerebro y varias piezas del motor. A continuación su testimonio:



“Por motivos de trabajo, yo me movilizo todos los días con un salvoconducto. Tenía que realizar un trámite urgente en la empresa en donde trabajo y parqueé mi camioneta Chevrolet Dmax en la acera. Me demoré apenas 10 minutos cuando al bajar me encontré con una pesadilla.



El capó del motor estaba abierto y las chapas de las puertas delanteras rotas. Al ingresar, lo primero con que me encontré fue que los ladrones se llevaron todo el tablero de mi carro y la radio. Solo había unos cables colgados sobre el volante, la palanca de cambios y la alfombra. Me quedé atónito al ver semejante escenario de destrucción.



Abrí la tapa del motor y la situación empeoró. Se sacaron las piezas de distribución, el sistema de admisión de combustible y la computadora de la camioneta. Cuando lo llevé a la mecánica, los maestros me dijeron que los delincuentes se robaron la mitad del motor. Las pérdidas económicas ascienden a USD 10 000.



Me comuniqué con el ECU-911 y la Policía llegó 20 minutos después. Al arribar, los agentes me dijeron que no pueden continuar con las investigaciones porque yo, en mi desesperación, ingresé a la camioneta a revisar los daños. Ahí tenía varios documentos importantes y, gracias a Dios, los ladrones no se los llevaron.



Presenté la denuncia con los uniformados y ellos me dijeron que el parte iba a ser llevado a la Comandancia policial del barrio La Mena, también en el sur. Al otro día, acudí a ese lugar a ver una copia certificada del documento y me dijeron que no me podían entregarlo porque el personal administrativo no trabajaba en esos momentos. De todas formas me indicaron que el parte ya fue remitido a la Fiscalía; ojalá sea verdad lo que me dijeron.



Yo necesito de urgencia esos documentos para los trámites del seguro del vehículo y que me cubran los daños. Es lamentable lo que me pasó ya que atravieso por una situación económica muy difícil.

Primero me operaron a mí en el hospital y luego mi hija tuvo un quebranto de su salud y la internaron de urgencia en un centro asistencial. Destruyeron mi herramienta de trabajo con la que mantengo a mi familia y me duele mucho lo que me ocurre.



Para laborar tuve que alquilar un carro y seguir con mis actividades, no puedo parar. Laboro a pérdida.



Lo único que me queda por decirle a la gente es que tenga cuidado al parquear sus vehículos en el sector de El Recreo, hay delincuentes que se se roban las piezas de los autos y son muy rápidos en hacerlo”.