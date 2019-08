Cabildos de Guaranda y de la Policía Nacional investigarán el hurto de dos bicicletas a extranjeras

LEA TAMBIÉN

Los dirigentes indígenas y cabildos de la parroquia Salinas del cantón Guaranda, en Bolívar, se reunirán para conformar una comisión que investigará el hurto de dos bicicletas de propiedad de las turistas de nacionalidad alemana (María Garus) y polaca (Anni Karesart). La sesión extraordinaria se realizará este martes 27 de agosto del 2019.

Las aventureras se realizaban una travesía desde el círculo ártico de Alaska (Estados Unidos) hasta Ushuaia (Argentina) en bicicleta. Al pasar por los páramos de la provincia de Bolívar les hurtaron los dos ‘caballitos de acero’, carpas, ropa, zapatos, herramientas y material de reparación. Además, se llevaron dos bolsas impermeables, una bolsa de manillar que incluye una tarjeta de identificación alemana y otras cosas con un valor aproximado de USD 4 000. El hecho ocurrió la noche del sábado 24 de agosto.



En el parte policial se indica que las turistas acampaban bajo una roca en el sector Tresquila, ubicado en las cercanías de la cascada del Buho y a dos kilómetros de la parroquia Salinas en Guaranda. El informe indica que al despertar, las chicas no encontraron sus bicicletas y varios accesorios. Ellas desconocen la identidad de los posibles causantes y se les indicó a las perjudicadas que denunciaran el hecho en la Fiscalía.



“En nuestras comunidades no puede haber este tipo de robos. Vamos a localizar a los responsables que con esta acción están perjudicando el turismo comunitario en la zona”, aseguró el excabildo, Mesías Córdova.



Las afectadas publicaron en sus redes sociales sobre los hechos del hurto. Comentan que están vivas pero “desesperadas e increíblemente tristes. Por el momento no tengo forma de continuar el viaje”.



La Policía Nacional confirmó que un grupo de agentes de la Policía Judicial y de la Fiscalía de Bolívar investiga el hecho.