Desconocidos se robaron el sistema de airbag de un auto en el Parque Equinoccial, norte de Quito

Una familia sufrió el robo del sistema de airbag de su auto Chevrolet Sail al mediodía del domingo 5 de agosto del 2019, en el Parque Metropolitano Equinoccial, ubicado en Pomasqui, vía a la Mitad del Mundo, en el noroccidente de Quito. Los afectados estacionaron su vehículo en el parqueadero de ese lugar para pasear con sus mascotas.

De eso se aprovecharon desconocidos para abrir el vehículo y sustraerse el sistema de airbag, así como otras pertenencias: dinero, billeteras, documentos, entre otras que había en el auto. Este Diario entrevistó a la afectada, Myriam (nombre protegido), quien estaba indignada por lo sucedido. La mujer cuestionó la vigilancia y consideró que el guardia no se preocupó de dar seguridad en la zona.



“Nuestro vehículo quedó aparcado justo al frente del acceso

principal, junto a una edificación que tiene un letrero de la Contraloría General del Estado”, manifestó la afectada.



Según señaló, se demoraron unos 30 minutos en caminar y después volvieron al carro. Al abrir la puerta, ella y su esposo notaron que personas robaron el sistema de bolsas de aire del volante y del que está sobre la guantera. “Trataron de llevarse el radio y el cerebro, pero no alcanzaron”, dijo Myriam.



En ese momento, decenas de personas se acercaron a ver lo que pasaba. La mujer le preguntó al guardia si observó algo y él le contestó, según dijo Myriam: “A mí no me pagan para cuidar carros”. La afectada se comunicó con el Sistema ECU 911 y un grupo de policías acudió al sitio para verificar lo que pasó.



Uno de los agentes le indicó – acotó la mujer- que no es la primera vez que sucede un hecho de esa magnitud en el parque. “Nos forzaron la chapa del vehículo, desactivaron la alarma. Me imagino que son personas que deben estar cerca”.



A su juicio, los desconocidos no alcanzaron a robarse otras piezas del carro porque apenas se demoraron media hora en la caminata.